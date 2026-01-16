Рейтинг@Mail.ru
Глава UFC исключил возможность поединка между Макгрегором и Чендлером
01:55 16.01.2026 (обновлено: 03:28 16.01.2026)
Глава UFC исключил возможность поединка между Макгрегором и Чендлером
Глава UFC исключил возможность поединка между Макгрегором и Чендлером
Глава UFC исключил возможность поединка между Макгрегором и Чендлером

Глава UFC Уайт исключил возможность поединка между Макгрегором и Чендлером

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт исключил возможность боя экс-чемпиона промоушена ирландца Конора Макгрегора с американцем Майком Чендлером.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал бой за звание чемпиона UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Это мероприятие станет частью широкой программы празднования America 250 - юбилея, приуроченного к 250-летию подписания Декларации независимости, который будет отмечаться в 2026 году. Ожидается, что бой пройдет на газоне у Белого дома, однако пока не подтверждены ни официальные разрешения, ни логистические детали.
Конор Макгрегор в бою против Жозе Алду - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Нокаут за 13 секунд изменил спорт! Десять лет назад все узнали о Макгрегоре
12 декабря 2025, 08:00
В четверг Уайт, комментируя возможность такого поединка, категорично заявил, что не включит поединок Макгрегора и Чендлера в шоу-программу в Белом доме.
«
"Нет. Это было пару лет назад", - цитирует CBS Sports главу UFC.
В то же время Уайт по-прежнему считает возможным возвращение Макгрегора в октагон.
«
"Посмотрим, вернется Конор или нет. Мы говорим об этом уже какое-то время. Посмотрим, как все сложится. Но я не знаю", - добавил он.
Макгрегору 37 лет. В июле 2021 года он получил перелом ноги в поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264 и с тех пор не провел ни одного боя. В его активе 22 победы при 6 поражениях в ММА, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком дивизионах. Чендлеру 39 лет, на его счету 23 победы и 10 поражений.
Том Аспиналл - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Чемпион UFC может потерять глаз. А Волков — шанс подраться за золото
3 января, 08:00
 
