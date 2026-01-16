"Американцы гордятся": Журова прокомментировала слова Трампа о Бобровском

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Президент США Дональд Трамп не смешивает политику со спортом и хорошо понимает, что голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский действительно заслужил право на почести и добрые слова в свой адрес, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.