"Американцы гордятся": Журова прокомментировала слова Трампа о Бобровском
Хоккей
Хоккей
 
11:12 16.01.2026 (обновлено: 11:23 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/tramp-2068259619.html
"Американцы гордятся": Журова прокомментировала слова Трампа о Бобровском
"Американцы гордятся": Журова прокомментировала слова Трампа о Бобровском - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
"Американцы гордятся": Журова прокомментировала слова Трампа о Бобровском
Президент США Дональд Трамп не смешивает политику со спортом и хорошо понимает, что голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергей...
2026-01-16T11:12:00+03:00
2026-01-16T11:23:00+03:00
хоккей
спорт
сша
вашингтон (штат)
россия
дональд трамп
светлана журова
госдума рф
хоккей, сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, светлана журова, госдума рф, сергей бобровский, флорида пантерз, филадельфия флайерз, дмитрий куликов, коламбус блю джекетс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, США, Вашингтон (штат), Россия, Дональд Трамп, Светлана Журова, Госдума РФ, Сергей Бобровский, Флорида Пантерз, Филадельфия Флайерз, Дмитрий Куликов, Коламбус Блю Джекетс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Американцы гордятся": Журова прокомментировала слова Трампа о Бобровском

Журова: Трамп понимает, что Бобровский заслужил почести

© Фото : Социальные сети ХК "Флорида Пантерз"Сергей Бобровский
Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Социальные сети ХК "Флорида Пантерз"
Сергей Бобровский . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Президент США Дональд Трамп не смешивает политику со спортом и хорошо понимает, что голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский действительно заслужил право на почести и добрые слова в свой адрес, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Трамп в ночь на пятницу по московскому времени принял в Белом доме в Вашингтоне хоккеистов, включая россиян Бобровского и защитника Дмитрия Куликова, тренерский штаб и персонал "Флориды", завоевавших Кубок Стэнли в сезоне-2024/25. Президент США назвал Бобровского легендарным вратарем.
«
"Нормальный человек и нормальный политик не должен смешивать политику со спортом. И Трамп понимает, что вклад российских игроков, таких как Саша Овечкин, которого он тоже отмечал отдельно, и Сергей Бобровский, заслуживает уважения. И даже, возможно, и отдельного внимания. Тем более, что они играют в лиге, которая уже многие годы привлекает самое большое внимание болельщиков в мире. Они гордятся тем, что на своем континенте смогли создать такую систему, которая привлекает лучших игроков со всего мира", - сказала Журова.
"И правильно, что нужно отдавать почести тем игрокам, которые действительно это заслужили. Это абсолютно нормальная позиция Трампа", - добавила собеседница агентства.
Бобровскому 37 лет, он завоевывал Кубок Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. В НХЛ вратарь дебютировал в 2010 году в составе "Филадельфии Флайерз". Также он выступал за "Коламбус Блю Джекетс". Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона НХЛ (2012/13, 2016/17). В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Трамп принял хоккеистов "Флориды" в Белом доме и получил золотую клюшку
Вчера, 01:50
 
ХоккейСпортСШАВашингтон (штат)РоссияДональд ТрампСветлана ЖуроваГосдума РФСергей БобровскийФлорида ПантерзФиладельфия ФлайерзДмитрий КуликовКоламбус Блю ДжекетсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
