"Американцы гордятся": Журова прокомментировала слова Трампа о Бобровском

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Президент США Дональд Трамп не смешивает политику со спортом и хорошо понимает, что голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский действительно заслужил право на почести и добрые слова в свой адрес, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Трамп в ночь на пятницу по московскому времени принял в Белом доме в Вашингтоне хоккеистов, включая россиян Бобровского и защитника Дмитрия Куликова, тренерский штаб и персонал "Флориды", завоевавших Кубок Стэнли в сезоне-2024/25. Президент США назвал Бобровского легендарным вратарем.
«
"Нормальный человек и нормальный политик не должен смешивать политику со спортом. И Трамп понимает, что вклад российских игроков, таких как Саша Овечкин, которого он тоже отмечал отдельно, и Сергей Бобровский, заслуживает уважения. И даже, возможно, и отдельного внимания. Тем более, что они играют в лиге, которая уже многие годы привлекает самое большое внимание болельщиков в мире. Они гордятся тем, что на своем континенте смогли создать такую систему, которая привлекает лучших игроков со всего мира", - сказала Журова.
"И правильно, что нужно отдавать почести тем игрокам, которые действительно это заслужили. Это абсолютно нормальная позиция Трампа", - добавила собеседница агентства.
Бобровскому 37 лет, он завоевывал Кубок Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. В НХЛ вратарь дебютировал в 2010 году в составе "Филадельфии Флайерз". Также он выступал за "Коламбус Блю Джекетс". Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона НХЛ (2012/13, 2016/17). В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.