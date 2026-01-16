https://ria.ru/20260116/traktor-2068432903.html
Хоккеистов "Трактора" обвинили в пьяном дебоше
Хоккеистов "Трактора" обвинили в пьяном дебоше
2026-01-16T22:52:00+03:00
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Хоккеистов челябинского "Трактора" канадца Джошуа Ливо, а также россиян Михаила Григоренко и Андрея Никонова обвинили в дебоше, вызванном вождением автомобиля в нетрезвом состоянии, сообщает Mash на спорте.
Согласно опубликованному видео с камер наблюдения, белый BMW, в котором предположительно находились хоккеисты, остановился перед воротами жилого комплекса, а затем врезался в них. По информации очевидца, спортсмены были в нетрезвом виде.
В феврале 2025 года Mash сообщал, что всю команду "Трактора" сняли с рейса Хабаровск - Челябинск. Как отмечалось, когда хоккеисты сели на борт чартерного самолета, один из игроков толкнул дверь, из-за чего открылся люк на крыло - в результате сработала сигнализация и салон лайнера оказался разгерметизирован. Сам клуб тогда опроверг данную информацию.