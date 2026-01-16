Хоккеистов "Трактора" обвинили в пьяном дебоше

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Хоккеистов челябинского "Трактора" канадца Джошуа Ливо, а также россиян Михаила Григоренко и Андрея Никонова обвинили в дебоше, вызванном вождением автомобиля в нетрезвом состоянии, сообщает Mash на спорте.

Согласно опубликованному видео с камер наблюдения, белый BMW, в котором предположительно находились хоккеисты, остановился перед воротами жилого комплекса, а затем врезался в них. По информации очевидца, спортсмены были в нетрезвом виде.