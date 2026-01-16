Рейтинг@Mail.ru
Хоккеистов "Трактора" обвинили в пьяном дебоше - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:52 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/traktor-2068432903.html
Хоккеистов "Трактора" обвинили в пьяном дебоше
Хоккеистов "Трактора" обвинили в пьяном дебоше - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Хоккеистов "Трактора" обвинили в пьяном дебоше
Хоккеистов челябинского "Трактора" канадца Джошуа Ливо, а также россиян Михаила Григоренко и Андрея Никонова обвинили в дебоше, вызванном вождением автомобиля в РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T22:52:00+03:00
2026-01-16T22:52:00+03:00
хоккей
спорт
михаил григоренко
трактор
джош ливо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053244940_0:0:3324:1871_1920x0_80_0_0_5f86b533f4b3a1eeda4c36d4beea985c.jpg
https://ria.ru/20260116/uest-2068420144.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053244940_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a26805599a15f5ac524d1fe6151adbb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, михаил григоренко, трактор, джош ливо
Хоккей, Спорт, Михаил Григоренко, Трактор, Джош Ливо
Хоккеистов "Трактора" обвинили в пьяном дебоше

Mash: хоккеистов "Трактора" Ливо, Григоренко и Никонова обвинили в пьяном дебоше

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоДжош Ливо
Джош Ливо - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Хоккеистов челябинского "Трактора" канадца Джошуа Ливо, а также россиян Михаила Григоренко и Андрея Никонова обвинили в дебоше, вызванном вождением автомобиля в нетрезвом состоянии, сообщает Mash на спорте.
Согласно опубликованному видео с камер наблюдения, белый BMW, в котором предположительно находились хоккеисты, остановился перед воротами жилого комплекса, а затем врезался в них. По информации очевидца, спортсмены были в нетрезвом виде.
В феврале 2025 года Mash сообщал, что всю команду "Трактора" сняли с рейса Хабаровск - Челябинск. Как отмечалось, когда хоккеисты сели на борт чартерного самолета, один из игроков толкнул дверь, из-за чего открылся люк на крыло - в результате сработала сигнализация и салон лайнера оказался разгерметизирован. Сам клуб тогда опроверг данную информацию.
Делонте Уэст - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Экс-игрока НБА арестовали за ограбление и направили на лечение, пишут СМИ
Вчера, 21:12
 
ХоккейСпортМихаил ГригоренкоТракторДжош Ливо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Адмирал
    Металлург Мг
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Амур
    Ак Барс
  • Хоккей
    17.01 13:30
    Сибирь
    Нефтехимик
  • Хоккей
    17.01 14:30
    Автомобилист
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    17.01 15:00
    Барыс
    ЦСКА
  • Футбол
    17.01 15:30
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
  • Футбол
    17.01 16:00
    Реал Мадрид
    Леванте
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Спартак Москва
    Торпедо НН
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Динамо Москва
    Динамо Минск
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
  • Футбол
    17.01 18:00
    Челси
    Брентфорд
  • Футбол
    17.01 18:00
    Ливерпуль
    Бернли
  • Футбол
    17.01 20:00
    Наполи
    Сассуоло
  • Футбол
    17.01 18:00
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
  • Футбол
    17.01 20:30
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
  • Футбол
    17.01 20:30
    РБ Лейпциг
    Бавария
  • Футбол
    17.01 22:45
    Кальяри
    Ювентус
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала