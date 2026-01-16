Рейтинг@Mail.ru
Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка России
Биатлон
 
15:06 16.01.2026
Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка России
Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка России
Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка России
Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей спринтерской гонки на третьем этапе Кубка России, который проходит в Демино (Ярославская область). РИА Новости Спорт, 16.01.2026
биатлон
наталья шевченко
кристина резцова
анастасия халили
кубок россии по биатлону
наталья шевченко, кристина резцова, анастасия халили, кубок россии по биатлону
Биатлон, Наталья Шевченко, Кристина Резцова, Анастасия Халили, Кубок России по биатлону
Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка России

Биатлонистка Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка России в Демино

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей спринтерской гонки на третьем этапе Кубка России, который проходит в Демино (Ярославская область).
Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 километров за 19 минут 37,3 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второй стала Анастасия Халили (отставание - 22,1 секунды; без промахов), третье место заняла Кристина Резцова (+47,4; 2 промаха).
В субботу в Демино пройдут мужская и женская гонки преследования. Завершится этап в воскресенье двумя большими масс-стартами.
Легендарный биатлонист пожаловался на размер пенсии
Вчера, 13:33
Легендарный биатлонист пожаловался на размер пенсии
Биатлон
Наталья Шевченко
Кристина Резцова
Анастасия Халили
Кубок России по биатлону
 
