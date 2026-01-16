Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка России

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей спринтерской гонки на третьем этапе Кубка России, который проходит в Демино (Ярославская область).

Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 километров за 19 минут 37,3 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второй стала Анастасия Халили (отставание - 22,1 секунды; без промахов), третье место заняла Кристина Резцова (+47,4; 2 промаха).