Шестеркин возобновил тренировки после травмы

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский голкипер Игорь Шестеркин возобновил тренировки с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" после травмы, сообщает журналистка Молли Уокер на странице в соцсети X.
Вратарь и защитник Адам Фокс в пятницу впервые приняли участие в тренировке команды после повреждений.
В ночь на 6 января "Рейнджерс" в овертайме уступили "Юте Маммот" со счетом 2:3. На 13-й минуте матча немецкий форвард "Юты" Джей Джей Петерка столкнулся с Шестеркиным. Вратарь упал и схватился за ногу. Спортсмен покинул площадку в сопровождении врача и российского защитника "Рейнджерс" Владислава Гаврикова и не мог наступить на левую ногу. По информации ESPN, россиянину удалось избежать наихудшего сценария травмы.
Шестеркину 30 лет. В сезоне-2025/26 он принял участие в 34 матчах, одержал 17 побед и до встречи с "Ютой" имел в своем активе 91,2% отраженных бросков. Россиянин выступает в НХЛ с 2019 года. Шестеркин является обладателем награды "Везина Трофи" по итогам сезона-2021/22.