"Ред Булл" показал ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"
"Ред Булл" показал ливрею болида на новый сезон "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
"Ред Булл" показал ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"
Концерн "Ред Булл" представил гоночную ливрею, которая будет использоваться на болидах в новом сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". РИА Новости Спорт, 16.01.2026
"Ред Булл" представил ливрею болида на сезон "Формулы-1" 2026 года
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Концерн "Ред Булл" представил гоночную ливрею, которая будет использоваться на болидах в новом сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Презентация новой раскраски болида "Ред Булл" прошла на Центральном вокзале Мичигана в Детройте. Основным изменением ливреи стал переход с матовой краски на глянцевую. В дизайн также добавили вкрапления светлого оттенка синего цвета.
"Свежий слой краски для совершенно новой эпохи", - говорится в посте "Ред Булл" в соцсети X.
В сезоне-2026 "Ред Булл" будут представлять четырехкратный чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен и его новый напарник француз Исак Хаджар.
Ливрею также представила команда RB, которая принадлежит австрийскому конгломерату Red Bull GmbH. В сравнении с прошлым сезоном белый дизайн болидов дополнился синими деталями. В 2026 году за RB будут выступать новозеландец Лиам Лоусон и дебютант "Формулы-1" британец Арвид Линдблад.