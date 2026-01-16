Рейтинг@Mail.ru
"Ред Булл" показал ливрею болида на новый сезон "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
09:29 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/red-bull-2068239012.html
"Ред Булл" показал ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"
"Ред Булл" показал ливрею болида на новый сезон "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
"Ред Булл" показал ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"
Концерн "Ред Булл" представил гоночную ливрею, которая будет использоваться на болидах в новом сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T09:29:00+03:00
2026-01-16T09:29:00+03:00
формула-1
авто
мичиган
детройт
макс ферстаппен
ред булл рейсинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068238656_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ae3a1fed0b1d0c151a1e93c8e933e97a.jpg
https://ria.ru/20260113/smi-2067610052.html
мичиган
детройт
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068238656_239:0:1139:675_1920x0_80_0_0_f2dd84d474f92cc32f711500c3c9201d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
авто, мичиган, детройт, макс ферстаппен, ред булл рейсинг
Формула-1, Авто, Мичиган, Детройт, Макс Ферстаппен, Ред Булл Рейсинг
"Ред Булл" показал ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"

"Ред Булл" представил ливрею болида на сезон "Формулы-1" 2026 года

© Фото : Соцсети командыБолид "Ред Булл" на сезон "Формулы-1" 2026 года
Болид Ред Булл на сезон Формулы-1 2026 года - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Соцсети команды
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Концерн "Ред Булл" представил гоночную ливрею, которая будет использоваться на болидах в новом сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Презентация новой раскраски болида "Ред Булл" прошла на Центральном вокзале Мичигана в Детройте. Основным изменением ливреи стал переход с матовой краски на глянцевую. В дизайн также добавили вкрапления светлого оттенка синего цвета.
"Свежий слой краски для совершенно новой эпохи", - говорится в посте "Ред Булл" в соцсети X.
В сезоне-2026 "Ред Булл" будут представлять четырехкратный чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен и его новый напарник француз Исак Хаджар.
Ливрею также представила команда RB, которая принадлежит австрийскому конгломерату Red Bull GmbH. В сравнении с прошлым сезоном белый дизайн болидов дополнился синими деталями. В 2026 году за RB будут выступать новозеландец Лиам Лоусон и дебютант "Формулы-1" британец Арвид Линдблад.
Автомобиль полиции в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Экс-пилота "Формулы-1" задержали за нападение на человека, пишут СМИ
13 января, 15:08
 
Формула-1АвтоМичиганДетройтМакс ФерстаппенРед Булл Рейсинг
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Адмирал
    Металлург Мг
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Амур
    Ак Барс
  • Хоккей
    17.01 13:30
    Сибирь
    Нефтехимик
  • Хоккей
    17.01 14:30
    Автомобилист
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    17.01 15:00
    Барыс
    ЦСКА
  • Футбол
    17.01 15:30
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
  • Футбол
    17.01 16:00
    Реал Мадрид
    Леванте
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Спартак Москва
    Торпедо НН
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Динамо Москва
    Динамо Минск
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
  • Футбол
    17.01 18:00
    Челси
    Брентфорд
  • Футбол
    17.01 18:00
    Ливерпуль
    Бернли
  • Футбол
    17.01 20:00
    Наполи
    Сассуоло
  • Футбол
    17.01 18:00
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
  • Футбол
    17.01 20:30
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
  • Футбол
    17.01 20:30
    РБ Лейпциг
    Бавария
  • Футбол
    17.01 22:45
    Кальяри
    Ювентус
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала