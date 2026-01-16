"Ред Булл" показал ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"

Болид "Ред Булл" на сезон "Формулы-1" 2026 года

© Фото : Соцсети команды Болид "Ред Булл" на сезон "Формулы-1" 2026 года

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Концерн "Ред Булл" представил гоночную ливрею, которая будет использоваться на болидах в новом сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Презентация новой раскраски болида "Ред Булл" прошла на Центральном вокзале Мичигана в Детройте. Основным изменением ливреи стал переход с матовой краски на глянцевую. В дизайн также добавили вкрапления светлого оттенка синего цвета.

"Свежий слой краски для совершенно новой эпохи", - говорится в посте "Ред Булл" в соцсети X.

В сезоне-2026 "Ред Булл" будут представлять четырехкратный чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен и его новый напарник француз Исак Хаджар.