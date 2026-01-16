Олимпийскую чемпионку отстранили от комментирования Игр на американском ТВ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис отстранена от комментаторской деятельности на американском телеканале NBC в период Олимпийских игр в Милане из-за жалобы ее бывшего партнера француза Гийома Сизерона.
Ранее Сизерон пригрозил судом Пападакис из-за слов о нем в ее книге. В ней фигуристка написала, что ее партнер часто вел себя властно, требовательно и критично, из-за чего она воздерживалась от катания с ним без присмотра тренера. По словам Сизерона, книга содержит ложную информацию о нем, в том числе заявления, которые он никогда не делал, и которые он считает серьезными.
"Насколько мне известно, это произошло в ответ на официальное уведомление от Гийома (Сизерона), которое стало публичным. Они посчитали, что восприятие моего нейтралитета было нарушено, и что я не могу комментировать Олимпийские игры", - заявила Пападакис в интервью L'Equipe.
"Потерять возможность начать новую карьеру - это очень тяжело. Я понимаю позицию NBC, но да, я живу с чувством несправедливости", - добавила спортсменка
Сизерон и Пападакис - пятикратные чемпионы мира и Европы, победители Олимпиады-2022, серебряные медалисты Игр-2018. В марте 2025 года Сизерон объявил о возвращении в профессиональный спорт после трехлетнего перерыва с новой партнершей - Лоранс Фурнье-Бодри.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.