"Рейнджерс" не будут продлевать контракт с Панариным, пишут СМИ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" не будет предлагать российскому нападающему Артемию Панарину новый контракт и готов его обменять в другую команду, сообщает Sportsnet.

В пятницу на странице клуба в соцсети X было опубликовано письмо генерального менеджера клуба Криса Друри, в котором тот объявил о начале перестройки команды и отметил, что, вероятно, в скором времени "Рейнджерс" попрощаются с некоторыми из своих нынешних лидеров.

По информации источника, Друри провел индивидуальную встречу с лидерами команды, а также публично выступил перед всем составом. Тогда же Панарину сообщили, что ему не будет предложено продление контракта и что Друри готов сотрудничать с ним и его агентом Полом Теофаносом, чтобы обменять форварда в любую команду по его выбору.

В январе инсайдер Элиотт Фридман уточнял, что интерес к российскому форварду могут проявлять такие клубы, как "Вашингтон Кэпиталз", "Флорида Пантерз", "Миннесота Уайлд" и "Колорадо Эвеланш", который уже предпринимал попытку подписать Панарина, предложив россиянину четырехлетний контракт с зарплатой 13 млн долларов в год.

Контракт Панарина с "Рейнджерс", за который он выступает с 2019 года, действует до конца июня 2026-го. По нему россиянин зарабатывает около 11,6 млн долларов в год.