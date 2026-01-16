https://ria.ru/20260116/panarin-2068434195.html
"Рейнджерс" не будут продлевать контракт с Панариным, пишут СМИ
2026-01-16T23:06:00+03:00
2026-01-16T23:06:00+03:00
2026-01-16T23:26:00+03:00
хоккей
артемий панарин
нью-йорк рейнджерс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://ria.ru/20260113/panarin-2067539797.html
Новости
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" не будет предлагать российскому нападающему Артемию Панарину новый контракт и готов его обменять в другую команду, сообщает Sportsnet.
В пятницу на странице клуба в соцсети X было опубликовано письмо генерального менеджера клуба Криса Друри, в котором тот объявил о начале перестройки команды и отметил, что, вероятно, в скором времени "Рейнджерс" попрощаются с некоторыми из своих нынешних лидеров.
По информации источника, Друри провел индивидуальную встречу с лидерами команды, а также публично выступил перед всем составом. Тогда же Панарину сообщили, что ему не будет предложено продление контракта и что Друри готов сотрудничать с ним и его агентом Полом Теофаносом, чтобы обменять форварда в любую команду по его выбору.
В январе инсайдер Элиотт Фридман уточнял, что интерес к российскому форварду могут проявлять такие клубы, как "Вашингтон Кэпиталз", "Флорида Пантерз", "Миннесота Уайлд" и "Колорадо Эвеланш", который уже предпринимал попытку подписать Панарина, предложив россиянину четырехлетний контракт с зарплатой 13 млн долларов в год.
Контракт Панарина с "Рейнджерс", за который он выступает с 2019 года, действует до конца июня 2026-го. По нему россиянин зарабатывает около 11,6 млн долларов в год.
Панарину 34 года. До перехода в "Рейнджерс" он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 921 очко (318 голов + 603 передачи) в 799 матчах регулярного чемпионата. В текущем сезоне нападающий провел 47 игр, в которых совершил 51 результативное действие (16 голов + 35 передач).