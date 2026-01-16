Рейтинг@Mail.ru
Российская саночница заняла шестое место на этапе Кубка наций в Оберхофе
16:17 16.01.2026 (обновлено: 16:50 16.01.2026)
Российская саночница заняла шестое место на этапе Кубка наций в Оберхофе
Российская саночница заняла шестое место на этапе Кубка наций в Оберхофе
Российская саночница заняла шестое место на этапе Кубка наций в Оберхофе
Российская саночница Дарья Олесик заняла шестое место на этапе Кубке наций, который проходит в Оберхофе (Германия).
спорт, международная федерация санного спорта (fil), санный спорт
Спорт, Международная федерация санного спорта (FIL), Санный спорт
Российская саночница заняла шестое место на этапе Кубка наций в Оберхофе

Саночница Олесик стала шестой на этапе Кубка наций в Оберхофе

© Фото : Федерация санного спорта России/TelegramCпортсменка сборной России по санному спорту Дарья Олесик
Cпортсменка сборной России по санному спорту Дарья Олесик - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Федерация санного спорта России/Telegram
Cпортсменка сборной России по санному спорту Дарья Олесик. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российская саночница Дарья Олесик заняла шестое место на этапе Кубке наций, который проходит в Оберхофе (Германия).
Победительницей соревнований с результатом 42,600 секунды стала немка Мелина Фишер. Олесик уступила победительнице 0,154 секунды.
У мужчин победителем стал украинец Андрей Мандзий (43,241 секунды). Россияне Павел Репилов (отставание - 0,282 секунды) и Матвей Пересторонин (+0,331) заняли шестое и седьмое места соответственно.
Гонка Кубка наций служит отбором для спортсменов, не получивших автоматическое место в основном составе Кубка мира, этап которого пройдет в Оберхофе с 17 по 18 января. Все трое россиян смогли квалифицироваться на соревнования.
В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых россиян до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. 17 декабря стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска.
