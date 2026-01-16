Коростелев и Непряева не заявились на спринт на этапе Кубка мира

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не заявлены на спринтерскую гонку свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе, следует из стартовых листов квалификации.