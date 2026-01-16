Рейтинг@Mail.ru
Коростелев и Непряева не заявились на спринт на этапе Кубка мира
Лыжные гонки
 
22:03 16.01.2026 (обновлено: 22:17 16.01.2026)
Коростелев и Непряева не заявились на спринт на этапе Кубка мира
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не заявлены на спринтерскую гонку свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе, РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026
лыжные гонки, дарья непряева, савелий коростелев
Лыжные гонки, Спорт, Дарья Непряева, Савелий Коростелев
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не заявлены на спринтерскую гонку свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе, следует из стартовых листов квалификации.
Квалификационные старты и основная гонка состоятся в субботу.
Коростелев и Непряева уже принимали участие в спринтерских гонках на этапах Кубка мира в этом сезоне, однако ни разу не смогли преодолеть квалификационный барьер. При этом Коростелев и Непряева занимают 19-е и 28-е места в общем зачете соответственно.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Коростелев и Непряева.
Елена Вяльбе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Коростелев и Непряева могут завоевать медали на Олимпиаде, считает Вяльбе
Лыжные гонки
 
