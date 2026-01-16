https://ria.ru/20260116/loginov-2068276307.html
Логинов выиграл спринт на третьем этапе Кубка России
Логинов выиграл спринт на третьем этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Логинов выиграл спринт на третьем этапе Кубка России
Биатлонист Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка России, который проходит в Демино (Ярославская область). РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T12:03:00+03:00
2026-01-16T12:03:00+03:00
2026-01-16T12:05:00+03:00
биатлон
спорт
россия
ярославская область
александр логинов (биатлонист)
роман еремин
кубок россии по биатлону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833876845_0:112:3053:1829_1920x0_80_0_0_8628a2396f23afc4409560780051bb34.jpg
https://ria.ru/20260115/biatlon-2068141214.html
россия
ярославская область
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833876845_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_c72518d671f463f34bc0deced1e74c96.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, ярославская область, александр логинов (биатлонист), роман еремин, кубок россии по биатлону
Биатлон, Спорт, Россия, Ярославская область, Александр Логинов (биатлонист), Роман Еремин, Кубок России по биатлону
Логинов выиграл спринт на третьем этапе Кубка России
Логинов выиграл спринт на третьем этапе Кубка России в Демино