Логинов выиграл спринт на третьем этапе Кубка России
Биатлон
 
12:03 16.01.2026 (обновлено: 12:05 16.01.2026)
Логинов выиграл спринт на третьем этапе Кубка России
Логинов выиграл спринт на третьем этапе Кубка России
Логинов выиграл спринт на третьем этапе Кубка России
Биатлонист Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка России, который проходит в Демино (Ярославская область). РИА Новости Спорт, 16.01.2026
биатлон
спорт
россия
ярославская область
александр логинов (биатлонист)
роман еремин
кубок россии по биатлону
Логинов выиграл спринт на третьем этапе Кубка России

Логинов выиграл спринт на третьем этапе Кубка России в Демино

Биатлон. Кубок России. Мужчины. Спринт. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Биатлонист Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка России, который проходит в Демино (Ярославская область).
Спортсмен преодолел дистанцию 10 километров за 22 минуты 3,3 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место занял Кирилл Бажин (отставание - 3,4 секунды; без промахов), третье - Роман Еремин (+4,3; 1 промах).
Позднее в пятницу пройдет спринтерская гонка на 7,5 км у женщин.
Биатлон Спорт Россия Ярославская область Александр Логинов (биатлонист) Роман Еремин Кубок России по биатлону
 
