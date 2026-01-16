Рейтинг@Mail.ru
Легков рассказал, когда изменят мужские дистанции у российских лыжников
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
17:30 16.01.2026
Легков рассказал, когда изменят мужские дистанции у российских лыжников
Легков рассказал, когда изменят мужские дистанции у российских лыжников - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Легков рассказал, когда изменят мужские дистанции у российских лыжников
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам в Сочи Александр Легков рассказал РИА Новости, что в России рассмотрят изменение мужских дистанций по примеру международных РИА Новости Спорт, 16.01.2026
лыжные гонки
спорт
сочи
россия
европа
дарья непряева
спортивный арбитражный суд (cas)
александр легков
https://ria.ru/20260115/bolshunov-2068082849.html
сочи
россия
европа
Легков рассказал, когда изменят мужские дистанции у российских лыжников

Легков: дистанции синхронизируются с международными после допуска россиян

Александр Легков
Александр Легков - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Александр Легков. Архивное фото
КАЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам в Сочи Александр Легков рассказал РИА Новости, что в России рассмотрят изменение мужских дистанций по примеру международных соревнований только после полноценного возвращения российских лыжников.
С 2022 года дистанция 15 км перестала быть стандартной для мужчин на международных турнирах. В последние четыре сезона на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх мужчины выступают на дистанции 10 км, тогда как российские лыжники по-прежнему соревнуются в забегах на 15 км.
"Я задавал этот вопрос Юрию Викторовичу (Бородавко), и он ответил, что мы придерживаемся тех дистанций, которые были у нас раньше, и что, по его мнению, у мужчин дистанции должны быть чуть длиннее, чем у женщин. Это был его ответ", - сказал Легков.
"При этом я вижу, что в Европе сейчас тенденция меняется: там переходят на более короткие гонки, чтобы они были динамичнее и, возможно, интереснее для зрителей. Я не могу сейчас однозначно сказать, где лучше и что именно нужно менять. Думаю, пока мы выступаем только внутри страны и не участвуем в международных соревнованиях, ситуация остается такой, какая есть. А уже после возвращения на международную арену можно будет рассматривать вариант перехода на формат, принятый там", - отметил Легков.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В общей сложности FIS предоставила нейтральный статус 35 российским спортсменам, включая лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Легков заметил тенденцию в выступлениях Большунова
15 января, 15:29
 
Лыжные гонки
 
