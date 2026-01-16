Легков рассказал, когда изменят мужские дистанции у российских лыжников

КАЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам в Сочи Александр Легков рассказал РИА Новости, что в России рассмотрят изменение мужских дистанций по примеру международных соревнований только после полноценного возвращения российских лыжников.