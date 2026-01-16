Пеклецова могла бы бороться за победу на этапах Кубка мира, считает Легков

КАЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков заявил РИА Новости, что российская лыжница Алина Пеклецова могла бы бороться за победу на горных этапах Кубка мира, если бы получила нейтральный статус.
В четверг стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала в предоставлении нейтрального статуса 20-летней Пеклецовой.
«
"Если брать начало сезона, когда она бегала вместе с Дарьей Непряевой и показывала результаты, - причем Алина была немного выше, за исключением спринтерских гонок, где она традиционно выступает не так сильно, - то, думаю, на Кубке мира она выглядела бы как минимум не хуже. Если же говорить о горных этапах, то она могла бы вообще там бороться за победу", - сказал Легков.
В четверг Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка России в Казани.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева.