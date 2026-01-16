Пеклецова могла бы бороться за победу на этапах Кубка мира, считает Легков

КАЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков заявил РИА Новости, что российская лыжница Алина Пеклецова могла бы бороться за победу на горных этапах Кубка мира, если бы получила нейтральный статус.