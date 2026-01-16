Россиянин стал 29-м на предпоследнем этапе ралли-марафона "Дакар"

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, заняли 29-е место на предпоследнем, 12-м этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.

В классе "Challenger" первое место на этапе занял аргентинец Кевин Бенавидес (Taurus; 03:44.52), второй стала представительница Саудовской Аравии Дания Акиль (Taurus; +02.15). Третье место занял аргентинец Давид Зилле (Taurus; +03:37). В общем зачете лидирует испанец Пау Наварро (Taurus, 53:49.52). Россияне Сергей Ременник и Алексей Игнатов завершили этап на 19-м месте (Taurus; +48.39), в общем зачете они занимают 20-ю строчку (+13:20.50).