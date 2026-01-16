Россиянин стал 29-м на предпоследнем этапе ралли-марафона "Дакар"

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, заняли 29-е место на предпоследнем, 12-м этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Протяженность спецучастка составила 311 километров. Победу на этапе одержал лидер общего зачета катарец Насер Аль-Аттия (Dacia; 03:21.52), вслед за ним финишировали американец Митчелл Гатри (Ford; +01.04) и австралиец Тоби Прайс (Toyota; +01.25). Кротов отстал от победителя на 34 минуты 57 секунд. В общем зачете Аль-Аттия лидирует с результатом 48 часов 1 минута 51 секунда, Кротов (+08:16.22) идет на 33-й позиции.
В классе "Challenger" первое место на этапе занял аргентинец Кевин Бенавидес (Taurus; 03:44.52), второй стала представительница Саудовской Аравии Дания Акиль (Taurus; +02.15). Третье место занял аргентинец Давид Зилле (Taurus; +03:37). В общем зачете лидирует испанец Пау Наварро (Taurus, 53:49.52). Россияне Сергей Ременник и Алексей Игнатов завершили этап на 19-м месте (Taurus; +48.39), в общем зачете они занимают 20-ю строчку (+13:20.50).
Среди мотоциклистов лучшим стал американец Рики Брабек (Honda; 03:19.01), который обошел аргентинца Лусиано Бенавидеса (KTM; +03.43) и отобрал у него лидерство в общем зачете. Третьим пришел к финишу испанец Тоша Шарейна (Honda; +12.58).
В зачете грузовиков победу одержал нидерландец Митчел ван ден Бринк (MM Technology; 03:58.47). Далее расположились лидер общего зачета литовец Вайдотас Зала (Iveco; +06.56) и чех Мартин Солтис (Buggyra; +08.24). Среди мотовездеходов в классе SSV первую тройку составили аргентинец Иеремия Гонсалес Фериоли (03:51.36), португалец Жуан Монтейру (Can-Am: +06.55) и американец Хантер Миллер (Can-Am; +07.39). Лидером зачета остался американец Брук Хэгер (Polaris; 54:14.13).
Заключительный, 13-й этап ралли со спецучастком протяженностью 105 км пройдет 17 января.