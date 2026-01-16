Рейтинг@Mail.ru
Костылева стала кандидатом в мастера спорта - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
12:26 16.01.2026 (обновлено: 12:43 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/kostyleva-2068281277.html
Костылева стала кандидатом в мастера спорта
Костылева стала кандидатом в мастера спорта - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Костылева стала кандидатом в мастера спорта
Фигуристка Елена Костылева получила спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта", сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Московской... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T12:26:00+03:00
2026-01-16T12:43:00+03:00
фигурное катание
спорт
московская область (подмосковье)
елена костылева (фигурное катание)
евгений плющенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054851742_818:143:2121:876_1920x0_80_0_0_7062d1b87304580e714927985a389daf.jpg
https://ria.ru/20260111/kostyleva-2067197253.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054851742_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_c36ded458f81ea60baf9815eb2379253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, московская область (подмосковье), елена костылева (фигурное катание), евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Московская область (Подмосковье), Елена Костылева (фигурное катание), Евгений Плющенко
Костылева стала кандидатом в мастера спорта

Елена Костылева получила разряд кандидата в мастера спорта

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигуристка Елена Костылева
Фигуристка Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигуристка Елена Костылева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Фигуристка Елена Костылева получила спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта", сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.
«
"Поздравляем нашу спортсменку. Благодарим министерство физической культуры и спорта Московской области", - написал тренер Евгений Плющенко в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что 14-летняя Костылева возобновила работу с двукратным олимпийским чемпионом Плющенко. В декабре Плющенко объявил о завершении сотрудничества с Костылевой. Перед этим он заявлял, что не сможет его продолжать, если мама спортсменки Ирина Костылева не перестанет вмешиваться в тренировочный процесс.
Евгений Плющенко и Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Плющенко: Костылева находится в очень плохой форме
11 января, 09:04
 
Фигурное катаниеСпортМосковская область (Подмосковье)Елена Костылева (фигурное катание)Евгений Плющенко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Адмирал
    Металлург Мг
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Амур
    Ак Барс
  • Хоккей
    17.01 13:30
    Сибирь
    Нефтехимик
  • Хоккей
    17.01 14:30
    Автомобилист
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    17.01 15:00
    Барыс
    ЦСКА
  • Футбол
    17.01 15:30
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
  • Футбол
    17.01 16:00
    Реал Мадрид
    Леванте
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Спартак Москва
    Торпедо НН
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Динамо Москва
    Динамо Минск
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
  • Футбол
    17.01 18:00
    Челси
    Брентфорд
  • Футбол
    17.01 18:00
    Ливерпуль
    Бернли
  • Футбол
    17.01 20:00
    Наполи
    Сассуоло
  • Футбол
    17.01 18:00
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
  • Футбол
    17.01 20:30
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
  • Футбол
    17.01 20:30
    РБ Лейпциг
    Бавария
  • Футбол
    17.01 22:45
    Кальяри
    Ювентус
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала