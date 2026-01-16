Рейтинг@Mail.ru
Россиянин подписал контракт с клубом MLB "Лос-Анджелес Доджерс"
17:21 16.01.2026
Россиянин подписал контракт с клубом MLB "Лос-Анджелес Доджерс"
Россиянин Рикардо Пуллес-Рябов подписал контракт с американским бейсбольным клубом "Лос-Анджелес Доджерс", сообщается на сайте команды.
Новости
Россиянин подписал контракт с клубом MLB "Лос-Анджелес Доджерс"

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россиянин Рикардо Пуллес-Рябов подписал контракт с американским бейсбольным клубом "Лос-Анджелес Доджерс", сообщается на сайте команды.
16-летний воспитанник московского бейсбола стал первым гражданином РФ в Главной бейсбольной лиге (MLB) за 30 лет.
Последним представителем РФ, который выступал в матчах регулярного чемпионата MLB, был Виктор Коул. Российский питчер в 1992 году провел восемь игр в составе клуба "Питтсбург Пайрэтс". До распада СССР в "Лос-Анджелес Энджелс" играли Рудольф Разжигаев, Евгений Пучков и Илья Богатырев. В постсоветское время неудачную попытку закрепиться в основном составе "Атланты Брэйвз" предпринял Андрей Селиванов.
На юниорском уровне Пуллес-Рябов выступал в составе клуба "Москвич", в 2024 году занял первое место на XII Спартакиаде учащихся России.
