https://ria.ru/20260116/kontrakt-2068369628.html
Россиянин подписал контракт с клубом MLB "Лос-Анджелес Доджерс"
Россиянин подписал контракт с клубом MLB "Лос-Анджелес Доджерс" - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Россиянин подписал контракт с клубом MLB "Лос-Анджелес Доджерс"
Россиянин Рикардо Пуллес-Рябов подписал контракт с американским бейсбольным клубом "Лос-Анджелес Доджерс", сообщается на сайте команды. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T17:21:00+03:00
2026-01-16T17:21:00+03:00
2026-01-16T17:21:00+03:00
спорт
россия
андрей селиванов
ссср
бейсбол
лос-анджелес доджерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068369234_0:279:1118:908_1920x0_80_0_0_47844e09a70dda46bde9d86638414125.jpg
https://ria.ru/20250924/udar-2044039229.html
россия
ссср
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068369234_0:174:1118:1013_1920x0_80_0_0_4396046b0f8157e04a739d55a15b2358.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, андрей селиванов, ссср, бейсбол, лос-анджелес доджерс
Спорт, Россия, Андрей Селиванов, СССР, Бейсбол, Лос-Анджелес Доджерс
Россиянин подписал контракт с клубом MLB "Лос-Анджелес Доджерс"
Россиянин Пуллес-Рябов подписал контракт с клубом MLB "Лос-Анджелес Доджерс"