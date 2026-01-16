"Настоящие мужики": Фетисов высказался после речи Трампа о Бобровском

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Хвалебные слова президента США Дональда Трампа в адрес вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергея Бобровского не удивляют, ведь глава страны уже не в первый раз отдает должное заслугам российских игроков, как это было и с капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.