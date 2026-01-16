Рейтинг@Mail.ru
"Настоящие мужики": Фетисов высказался после речи Трампа о Бобровском - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:51 16.01.2026 (обновлено: 11:25 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/khokkey-2068253837.html
"Настоящие мужики": Фетисов высказался после речи Трампа о Бобровском
"Настоящие мужики": Фетисов высказался после речи Трампа о Бобровском - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
"Настоящие мужики": Фетисов высказался после речи Трампа о Бобровском
Хвалебные слова президента США Дональда Трампа в адрес вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергея Бобровского не удивляют, ведь... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T10:51:00+03:00
2026-01-16T11:25:00+03:00
сша
россия
вашингтон (штат)
дональд трамп
вячеслав фетисов
госдума рф
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951724750_0:430:1772:1427_1920x0_80_0_0_f52aed6882e04a6cb89264a870a890be.jpg
https://ria.ru/20260116/tramp-2068202987.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951724750_0:264:1772:1593_1920x0_80_0_0_1fac1e238af38a5b9b4a02ef5fd1d0fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, вячеслав фетисов, госдума рф, национальная хоккейная лига (нхл), флорида пантерз, дмитрий куликов, сергей бобровский, александр овечкин
США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Вячеслав Фетисов, Госдума РФ, Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Флорида Пантерз, Дмитрий Куликов, Сергей Бобровский, Александр Овечкин
"Настоящие мужики": Фетисов высказался после речи Трампа о Бобровском

Фетисова не удивила похвала Трампа в адрес голкипера "Флориды" Бобровского

© Фото : twitter.com/nhlГолкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : twitter.com/nhl
Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Хвалебные слова президента США Дональда Трампа в адрес вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергея Бобровского не удивляют, ведь глава страны уже не в первый раз отдает должное заслугам российских игроков, как это было и с капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Трамп в ночь на пятницу по московскому времени принял в Белом доме в Вашингтоне хоккеистов, включая россиян Бобровского и защитника Дмитрия Куликова, тренерский штаб и персонал "Флориды", завоевавших Кубок Стэнли в сезоне-2024/25. Президент США назвал Бобровского легендарным вратарем.
«
"Меня не удивляет реакция Трампа и его слова про Бобровского, ведь Сергей является выдающимся вратарем. Трамп и Сашу Овечкина хвалит, и всех наших ребят. Я думаю, что если "Тампа-Бэй" выиграет Кубок Стэнли, то он и Никиту Кучерова похвалит. Наши ребята сегодня является послами доброй воли и понимания того, что существует уже 37-летняя история игры советских и российских хоккеистов в НХЛ. И ведь вместе с канадцами, американцами, европейцами их имена выгравированы на Кубке Стэнли. Это хороший пример того, как можно строить отношения и в одной команде добиваться успехов. Спорт должен объединять всех, и хоккейная дипломатия как раз и работает в этой связи", - сказал Фетисов.
"И президент Трамп при всей его занятости не забывает упомянуть о соблюдении спортивных принципов. Это тот случай, когда лучший на сегодняшний момент хоккейный вратарь из России получил одобрение от президента США. Я считаю это очень хорошим событием. Будем на базе хоккейной дипломатии строить отношения с Америкой, ведь у нас общие болельщики и общие ценности. И никто из наших ребят негативно по отношению к нашей стране не высказывается. Они настоящие мужики, и я рад, что наши ребята в очередной раз оказываются на виду у лидеров мировых держав и мировой прессы", - добавил собеседник агентства.
Бобровскому 37 лет, он завоевывал Кубок Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. В НХЛ вратарь дебютировал в 2010 году в составе "Филадельфии Флайерз". Также он выступал за "Коламбус Блю Джекетс". Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона НХЛ (2012/13, 2016/17). В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Трамп принял хоккеистов "Флориды" в Белом доме и получил золотую клюшку
Вчера, 01:50
 
ХоккейСШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампВячеслав ФетисовГосдума РФНациональная хоккейная лига (НХЛ)Флорида ПантерзДмитрий КуликовСергей БобровскийАлександр Овечкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Адмирал
    Металлург Мг
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Амур
    Ак Барс
  • Хоккей
    17.01 13:30
    Сибирь
    Нефтехимик
  • Хоккей
    17.01 14:30
    Автомобилист
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    17.01 15:00
    Барыс
    ЦСКА
  • Футбол
    17.01 15:30
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
  • Футбол
    17.01 16:00
    Реал Мадрид
    Леванте
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Спартак Москва
    Торпедо НН
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Динамо Москва
    Динамо Минск
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
  • Футбол
    17.01 18:00
    Челси
    Брентфорд
  • Футбол
    17.01 18:00
    Ливерпуль
    Бернли
  • Футбол
    17.01 20:00
    Наполи
    Сассуоло
  • Футбол
    17.01 18:00
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
  • Футбол
    17.01 20:30
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
  • Футбол
    17.01 20:30
    РБ Лейпциг
    Бавария
  • Футбол
    17.01 22:45
    Кальяри
    Ювентус
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала