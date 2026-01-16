"Настоящие мужики": Фетисов высказался после речи Трампа о Бобровском

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Хвалебные слова президента США Дональда Трампа в адрес вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергея Бобровского не удивляют, ведь глава страны уже не в первый раз отдает должное заслугам российских игроков, как это было и с капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Трамп в ночь на пятницу по московскому времени принял в Белом доме в Вашингтоне хоккеистов, включая россиян Бобровского и защитника Дмитрия Куликова, тренерский штаб и персонал "Флориды", завоевавших Кубок Стэнли в сезоне-2024/25. Президент США назвал Бобровского легендарным вратарем.
«
"Меня не удивляет реакция Трампа и его слова про Бобровского, ведь Сергей является выдающимся вратарем. Трамп и Сашу Овечкина хвалит, и всех наших ребят. Я думаю, что если "Тампа-Бэй" выиграет Кубок Стэнли, то он и Никиту Кучерова похвалит. Наши ребята сегодня является послами доброй воли и понимания того, что существует уже 37-летняя история игры советских и российских хоккеистов в НХЛ. И ведь вместе с канадцами, американцами, европейцами их имена выгравированы на Кубке Стэнли. Это хороший пример того, как можно строить отношения и в одной команде добиваться успехов. Спорт должен объединять всех, и хоккейная дипломатия как раз и работает в этой связи", - сказал Фетисов.
"И президент Трамп при всей его занятости не забывает упомянуть о соблюдении спортивных принципов. Это тот случай, когда лучший на сегодняшний момент хоккейный вратарь из России получил одобрение от президента США. Я считаю это очень хорошим событием. Будем на базе хоккейной дипломатии строить отношения с Америкой, ведь у нас общие болельщики и общие ценности. И никто из наших ребят негативно по отношению к нашей стране не высказывается. Они настоящие мужики, и я рад, что наши ребята в очередной раз оказываются на виду у лидеров мировых держав и мировой прессы", - добавил собеседник агентства.
Бобровскому 37 лет, он завоевывал Кубок Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. В НХЛ вратарь дебютировал в 2010 году в составе "Филадельфии Флайерз". Также он выступал за "Коламбус Блю Джекетс". Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона НХЛ (2012/13, 2016/17). В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.