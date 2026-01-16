https://ria.ru/20260116/khokkey-2068239793.html
Сорокина признали второй звездой дня в НХЛ
Сорокина признали второй звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Сорокина признали второй звездой дня в НХЛ
Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
