Сорокина признали второй звездой дня в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
09:38 16.01.2026
Сорокина признали второй звездой дня в НХЛ
Сорокина признали второй звездой дня в НХЛ
Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T09:38:00+03:00
2026-01-16T09:38:00+03:00
Сорокина признали второй звездой дня в НХЛ

Голкипера "Нью-Йорк Айлендерс" Сорокина признали второй звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
В пятницу "Айлендерс" одержали победу над "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Сорокин совершил 35 сейвов, оформив пятый в сезоне и 27-й в карьере шатаут в НХЛ.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
16 января 2026 • начало в 05:00
Завершен
Эдмонтон
0 : 1
Айлендерс
53:42 • Энтони Дюклер
(Калум Ричи, Мэтью Барзал)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Первой звездой дня стал американский нападающий "Баффало Сейбрз" Тэйдж Томпсон, который оформил хет-трик и отдал две результативные передачи в игре против "Монреаль Канадиенс" (5:3).
Форвард "Вегас Голден Найтс" Джек Айкел был признан третьей звездой дня. Нападающий стал автором победной шайбы в матче против "Торонто Мейпл Лифс" (6:5) в овертайме, также он отметился тремя передачами.
Хоккей
 
Матч-центр
 
