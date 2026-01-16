https://ria.ru/20260116/khokkey-2068227080.html
Сорокин помог "Айлендерс" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ
Сорокин помог "Айлендерс" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Сорокин помог "Айлендерс" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ
"Нью-Йорк Айлендерс" одержал победу над "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T08:08:00+03:00
2026-01-16T08:08:00+03:00
2026-01-16T08:08:00+03:00
хоккей
спорт
эдмонтон
энтони дюклер
илья сорокин
нью-йорк айлендерс
эдмонтон ойлерз
юта маммот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002523953_0:0:1493:841_1920x0_80_0_0_f53a47488ff30cfd9a2a990422e4399e.jpg
https://ria.ru/20250302/khokkey-2002523025.html
эдмонтон
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002523953_53:0:1493:1080_1920x0_80_0_0_1055accbb8a2db9e27ea884544445984.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, эдмонтон, энтони дюклер, илья сорокин, нью-йорк айлендерс, эдмонтон ойлерз, юта маммот, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Эдмонтон, Энтони Дюклер, Илья Сорокин, Нью-Йорк Айлендерс, Эдмонтон Ойлерз, Юта Маммот, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Сорокин помог "Айлендерс" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ
"Айлендерс" обыграли "Эдмонтон" в НХЛ, Сорокин стал первой звездой матча