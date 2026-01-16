Рейтинг@Mail.ru
Сорокин помог "Айлендерс" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
08:08 16.01.2026
Сорокин помог "Айлендерс" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ
Сорокин помог "Айлендерс" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ
спорт, эдмонтон, энтони дюклер, илья сорокин, нью-йорк айлендерс, эдмонтон ойлерз, юта маммот, национальная хоккейная лига (нхл)
Сорокин помог "Айлендерс" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

"Айлендерс" обыграли "Эдмонтон" в НХЛ, Сорокин стал первой звездой матча

© Фото : nhl.com/islandersГолкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин
Голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Нью-Йорк Айлендерс" одержал победу над "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбу на 54-й минуте забросил Энтони Дюклер.
Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин совершил 35 сейвов, оформив пятый в сезоне и 27-й в карьере шатаут в НХЛ. Российский вратарь был признан первой звездой матча.
"Айлендерс", набрав 57 очков, занимают второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Эдмонтон" с 54 баллами располагается на второй строчке в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче "Юта Маммот" дома обыграла "Даллас Старз" со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).
