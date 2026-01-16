Сорокин помог "Айлендерс" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Нью-Йорк Айлендерс" одержал победу над "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Айлендерс", набрав 57 очков, занимают второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Эдмонтон" с 54 баллами располагается на второй строчке в Тихоокеанском дивизионе.