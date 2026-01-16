https://ria.ru/20260116/germaniya-2068325009.html
В Германии не исключили бойкот ЧМ в США из-за действий Трампа
В Германии не исключили бойкот ЧМ в США из-за действий Трампа
Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт назвал крайней... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
В Германии не исключили бойкот ЧМ в США из-за действий Трампа
Немецкий политик Хардт назвал бойкот Германией ЧМ-2026 крайней мерой
БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт назвал крайней мерой возможный бойкот чемпионата мира по футболу в США, обсуждаемый на фоне претензий Вашингтона на Гренландию.
"Отказ от турнира может рассматриваться разве только в качестве крайней меры для того, чтобы образумить президента (США Дональда – ред.) Трампа в гренландском вопросе", - сказал Хардт, слова которого приводит немецкая газета Bild.
По словам спикера, американский лидер показал, какое большое значение для него имеет чемпионат мира.
Ранее издание Roya News сообщило, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира после призывов к бойкоту турнира из-за проводимой США политики.
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. В 2028 году Лос-Анджелес примет летние Олимпийские игры.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.