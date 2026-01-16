Рейтинг@Mail.ru
В Германии не исключили бойкот ЧМ в США из-за действий Трампа - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:27 16.01.2026 (обновлено: 15:28 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/germaniya-2068325009.html
В Германии не исключили бойкот ЧМ в США из-за действий Трампа
В Германии не исключили бойкот ЧМ в США из-за действий Трампа - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
В Германии не исключили бойкот ЧМ в США из-за действий Трампа
Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт назвал крайней... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T15:27:00+03:00
2026-01-16T15:28:00+03:00
футбол
германия
чемпионат мира по футболу 2026
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952571179_0:360:1440:1170_1920x0_80_0_0_5cb57ea8cff31658490e27c0f6e90e92.jpg
https://ria.ru/20260116/zarya-2068316619.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952571179_0:268:1440:1348_1920x0_80_0_0_ff137b8a3ebb17fc338ed97cff52f372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
германия, чемпионат мира по футболу 2026, вокруг спорта
Футбол, Германия, Чемпионат мира по футболу 2026, Вокруг спорта
В Германии не исключили бойкот ЧМ в США из-за действий Трампа

Немецкий политик Хардт назвал бойкот Германией ЧМ-2026 крайней мерой

© Фото : DFBСборная Германии по футболу 2024
Сборная Германии по футболу 2024 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : DFB
Читать в
MaxДзен
БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт назвал крайней мерой возможный бойкот чемпионата мира по футболу в США, обсуждаемый на фоне претензий Вашингтона на Гренландию.
«
"Отказ от турнира может рассматриваться разве только в качестве крайней меры для того, чтобы образумить президента (США Дональда – ред.) Трампа в гренландском вопросе", - сказал Хардт, слова которого приводит немецкая газета Bild.
По словам спикера, американский лидер показал, какое большое значение для него имеет чемпионат мира.
Ранее издание Roya News сообщило, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира после призывов к бойкоту турнира из-за проводимой США политики.
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. В 2028 году Лос-Анджелес примет летние Олимпийские игры.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Официальный мяч Российской премьер-лиги - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Президент луганской "Зари" рассказал о подготовке к участию в ФНЛ
Вчера, 14:39
 
ФутболГерманияЧемпионат мира по футболу 2026Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Адмирал
    Металлург Мг
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Амур
    Ак Барс
  • Хоккей
    17.01 13:30
    Сибирь
    Нефтехимик
  • Хоккей
    17.01 14:30
    Автомобилист
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    17.01 15:00
    Барыс
    ЦСКА
  • Футбол
    17.01 15:30
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
  • Футбол
    17.01 16:00
    Реал Мадрид
    Леванте
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Спартак Москва
    Торпедо НН
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Динамо Москва
    Динамо Минск
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
  • Футбол
    17.01 18:00
    Челси
    Брентфорд
  • Футбол
    17.01 18:00
    Ливерпуль
    Бернли
  • Футбол
    17.01 20:00
    Наполи
    Сассуоло
  • Футбол
    17.01 18:00
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
  • Футбол
    17.01 20:30
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
  • Футбол
    17.01 20:30
    РБ Лейпциг
    Бавария
  • Футбол
    17.01 22:45
    Кальяри
    Ювентус
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала