https://ria.ru/20260116/frolova-2068401141.html
Российская скелетонистка стала четвертой на этапе Кубка Европы
Российская скелетонистка стала четвертой на этапе Кубка Европы - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Российская скелетонистка стала четвертой на этапе Кубка Европы
Российская скелетонистка Алена Фролова заняла четвертое место на этапе Кубка Европы в немецком Винтерберге. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T19:34:00+03:00
2026-01-16T19:34:00+03:00
2026-01-16T19:36:00+03:00
спорт
полина тюрина
ibsf
скелетон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766891881_0:164:2383:1504_1920x0_80_0_0_e252596a33152ed07bbe7da34c21e506.jpg
https://ria.ru/20260110/skeleton-2067148297.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766891881_273:0:2278:1504_1920x0_80_0_0_34f898345276ac93397e9a1689ac94eb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, полина тюрина, ibsf, скелетон
Спорт, Полина Тюрина, IBSF, Скелетон
Российская скелетонистка стала четвертой на этапе Кубка Европы
Скелетонистка Фролова стала четвертой на этапе Кубка Европы в Винтерберге