19:34 16.01.2026 (обновлено: 19:36 16.01.2026)
Российская скелетонистка стала четвертой на этапе Кубка Европы
Российская скелетонистка стала четвертой на этапе Кубка Европы

Скелетонистка Фролова стала четвертой на этапе Кубка Европы в Винтерберге

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российская скелетонистка Алена Фролова заняла четвертое место на этапе Кубка Европы в немецком Винтерберге.
Победительницей стала Марта Анджане (1.56,15) из Латвии. Фролова проиграла победительнице 0,82 секунды.
Выступавшие в нейтральном статусе россиянки Полина Тюрина (+1,42), Виктория Феттель (+1,82) и Полина Князева (+2,37) показали 13-й, 19-й и 21-й результаты соответственно.
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.
Скелетон - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Российские скелетонистки попали в первую десятку на этапе Кубка Европы
10 января, 18:17
 
Спорт Полина Тюрина IBSF Скелетон
 
