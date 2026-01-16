Финал турнира "Кибергерои Москвы" пройдет 21 февраля

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Финал турнира "Кибергерои Москвы" по игре "Мир танков" пройдет в Московском кластере видеоигр 21 февраля, отборочные соревнования проведут онлайн с 31 января по 1 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства креативных индустрий Москвы.

"Московский кластер видеоигр и анимации впервые откроет двери для масштабного киберспортивного события - турнира "Кибергерои Москвы" по игре "Мир танков" с очными матчами и обширной программой для зрителей. 21 февраля в Московском кластере видеоигр и анимации в Сколково состоится главное игровое событие начала года: финал первого открытого городского кибертурнира по игре Мир танков "Кибергерои Москвы", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что участников ждет многоэтапный формат с онлайн-отборами и офлайн-финалом, а зрителей - возможность увидеть решающие матчи вживую и очно посоревноваться с известными стримерами в любимой игре. Призовой фонд составит 5 миллионов рублей.

"Турнир проводится в несколько этапов. С 31 января по 1 февраля в формате онлайн пройдут отборочные соревнования - участники смогут зарегистрироваться на официальном сайте турнира. По итогам отборов две сильнейшие команды выступят в финальном поединке 21 февраля на сцене Московского кластера видеоигр. Финал пройдет в трансляции с профессиональным комментаторским сопровождением и прямыми видеопоказами на большом экране", - подчеркнули в пресс-службе.

Программа финального мероприятия включает обширную развлекательную и образовательную составляющую.

"Посетителей ожидают: лаундж-зона для удобного просмотра финала, автограф-сессии с известными киберспортсменами и комментаторами, фотозона, розыгрыши призов среди зрителей, а также возможность очно посоревноваться с профессиональными игроками в любимую игру", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что отдельный блок мероприятия посвящен "геймдеву": пройдут лекции о создании видеоигр и карьере в киберспорте, а также тестирования новых игр российских разработчиков-резидентов кластера.