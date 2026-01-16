Рейтинг@Mail.ru
Финал турнира "Кибергерои Москвы" пройдет 21 февраля - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игра, подарившая жизнь: киберспорт как средство реабилитации - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Киберспорт
 
17:43 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/final-2068375558.html
Финал турнира "Кибергерои Москвы" пройдет 21 февраля
Финал турнира "Кибергерои Москвы" пройдет 21 февраля - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Финал турнира "Кибергерои Москвы" пройдет 21 февраля
Финал турнира "Кибергерои Москвы" по игре "Мир танков" пройдет в Московском кластере видеоигр 21 февраля, отборочные соревнования проведут онлайн с 31 января по РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T17:43:00+03:00
2026-01-16T17:43:00+03:00
киберспорт
москва
сколково
россия
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056447999_0:45:836:515_1920x0_80_0_0_06d41a0b58e450f89748b54d91d05703.jpg
https://ria.ru/20251221/dota-2063709498.html
https://ria.ru/20251215/kibersport-2062118147.html
москва
сколково
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056447999_45:0:790:559_1920x0_80_0_0_28eda390ac0ae0d870c640ec8747a345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
москва, сколково, россия, спорт
Киберспорт, Москва, Сколково, Россия, Спорт
Финал турнира "Кибергерои Москвы" пройдет 21 февраля

Финал турнира "Кибергерои Москвы" пройдет в Сколково 21 февраля

© Фото : Пресс-служба Московской недели видеоигрВидеоигры
Видеоигры - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Пресс-служба Московской недели видеоигр
Видеоигры. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Финал турнира "Кибергерои Москвы" по игре "Мир танков" пройдет в Московском кластере видеоигр 21 февраля, отборочные соревнования проведут онлайн с 31 января по 1 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства креативных индустрий Москвы.
"Московский кластер видеоигр и анимации впервые откроет двери для масштабного киберспортивного события - турнира "Кибергерои Москвы" по игре "Мир танков" с очными матчами и обширной программой для зрителей. 21 февраля в Московском кластере видеоигр и анимации в Сколково состоится главное игровое событие начала года: финал первого открытого городского кибертурнира по игре Мир танков "Кибергерои Москвы", - рассказали в пресс-службе.
The International 2025 по Dota 2 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Российские команды заняли первые три места на крупном турнире по Dota 2
21 декабря 2025, 22:18
Там отметили, что участников ждет многоэтапный формат с онлайн-отборами и офлайн-финалом, а зрителей - возможность увидеть решающие матчи вживую и очно посоревноваться с известными стримерами в любимой игре. Призовой фонд составит 5 миллионов рублей.
"Турнир проводится в несколько этапов. С 31 января по 1 февраля в формате онлайн пройдут отборочные соревнования - участники смогут зарегистрироваться на официальном сайте турнира. По итогам отборов две сильнейшие команды выступят в финальном поединке 21 февраля на сцене Московского кластера видеоигр. Финал пройдет в трансляции с профессиональным комментаторским сопровождением и прямыми видеопоказами на большом экране", - подчеркнули в пресс-службе.
Программа финального мероприятия включает обширную развлекательную и образовательную составляющую.
"Посетителей ожидают: лаундж-зона для удобного просмотра финала, автограф-сессии с известными киберспортсменами и комментаторами, фотозона, розыгрыши призов среди зрителей, а также возможность очно посоревноваться с профессиональными игроками в любимую игру", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что отдельный блок мероприятия посвящен "геймдеву": пройдут лекции о создании видеоигр и карьере в киберспорте, а также тестирования новых игр российских разработчиков-резидентов кластера.
"Киберспорт занимает позицию одного из ведущих видов соревнований в мире - аудитория киберспортивных соревнований вдвое превышает зрительскую аудиторию "Формулы-1" и уступает только Олимпийским играм и Чемпионату мира по футболу. В России дисциплина активно развивается: согласно нашему исследованию, каждый пятый геймер в возрасте 14-35 лет интересуется киберспортом и хотел бы стать киберспортсменом. Одна из наших задач - способствовать популяризации киберспорта, проводить масштабные киберспортивные турниры по российским играм, таким как "Мир танков", - отметила руководитель Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова, чьи слова приводит пресс-служба.
Российская стримерша Бабушка Ольга - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Российская пенсионерка в 77 лет получила киберспортивную премию
15 декабря 2025, 13:08
 
КиберспортМоскваСколковоРоссияСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Адмирал
    Металлург Мг
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Амур
    Ак Барс
  • Хоккей
    17.01 13:30
    Сибирь
    Нефтехимик
  • Хоккей
    17.01 14:30
    Автомобилист
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    17.01 15:00
    Барыс
    ЦСКА
  • Футбол
    17.01 15:30
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
  • Футбол
    17.01 16:00
    Реал Мадрид
    Леванте
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Спартак Москва
    Торпедо НН
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Динамо Москва
    Динамо Минск
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
  • Футбол
    17.01 18:00
    Челси
    Брентфорд
  • Футбол
    17.01 18:00
    Ливерпуль
    Бернли
  • Футбол
    17.01 20:00
    Наполи
    Сассуоло
  • Футбол
    17.01 18:00
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
  • Футбол
    17.01 20:30
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
  • Футбол
    17.01 20:30
    РБ Лейпциг
    Бавария
  • Футбол
    17.01 22:45
    Кальяри
    Ювентус
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала