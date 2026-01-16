Джошуа вернулся к тренировкам после ДТП со смертельным исходом

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа вернулся к тренировкам после ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает Би-би-си.
Утром 29 декабря внедорожник Lexus, в котором находились 36-летний Джошуа, водитель и еще двое пассажиров, врезался в стоящий грузовик на оживленном участке скоростной трассы в Нигерии. В результате аварии погибли два близких друга боксера - Сина Гами и Латиф Айоделе. Отделавшийся травмами Джошуа был госпитализирован в нигерийском Лагосе, его выписали из больницы 31 декабря.
Спустя девятнадцать дней после аварии Джошуа опубликовал в Snapchat видео, на котором он тренируется на боксерских лапах, сопроводив один из роликов подписью "Терапия для укрепления психической устойчивости".
На счету Джошуа 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). В своем последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола.