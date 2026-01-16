Джошуа вернулся к тренировкам после ДТП со смертельным исходом

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа вернулся к тренировкам после ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает Би-би-си.

Спустя девятнадцать дней после аварии Джошуа опубликовал в Snapchat видео, на котором он тренируется на боксерских лапах, сопроводив один из роликов подписью "Терапия для укрепления психической устойчивости".