Паршивлюк покинул тренерский штаб "Динамо"
Паршивлюк покинул тренерский штаб "Динамо"
Сергей Паршивлюк покинул тренерский штаб московского "Динамо", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
