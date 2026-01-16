Рейтинг@Mail.ru
Паршивлюк покинул тренерский штаб "Динамо"
Футбол
 
18:06 16.01.2026
Паршивлюк покинул тренерский штаб "Динамо"
Паршивлюк покинул тренерский штаб "Динамо" - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Паршивлюк покинул тренерский штаб "Динамо"
Сергей Паршивлюк покинул тренерский штаб московского "Динамо", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Паршивлюк покинул тренерский штаб "Динамо"

Сергей Паршивлюк покинул тренерский штаб Гусева в "Динамо"

Сергей Паршивлюк
Сергей Паршивлюк. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сергей Паршивлюк покинул тренерский штаб московского "Динамо", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Ранее в штаб главного тренера команды Ролана Гусева вошли бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Юрий Жирков, двукратный чемпион России Роман Шаронов и экс-футболист аргентинского "Эстудиантеса" Агустин Киильяборда.
"Сергей Викторович, спасибо за 6,5 лет, проведенные в нашем клубе, лидерские качества и профессиональное отношение к своим обязанностям. Желаем удачи в будущей карьере!" - говорится в заявлении клуба.
Паршивлюк выступал за "Динамо" с 2019 по 2024 год. Вместе с командой он дважды становился бронзовым призером чемпионата России. После завершения спортивной карьеры Паршивлюк вошел в тренерский штаб Марцела Лички. Затем он помогал Валерию Карпину и Гусеву.
Ульви Бабаев продлил контракт с "Динамо"
14 января, 17:33
Ульви Бабаев продлил контракт с "Динамо"
14 января, 17:33
 
Футбол Спорт Россия Ролан Гусев Марцел Личка Валерий Карпин Сергей Паршивлюк Юрий Жирков Роман Шаронов Динамо Москва
 
