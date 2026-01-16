Рейтинг@Mail.ru
Малинин не имеет отношения к российскому фигурному катанию, заявил Авербух
18:23 16.01.2026
Малинин не имеет отношения к российскому фигурному катанию, заявил Авербух
Американцы Илья Малинин, Эндрю Торгашев и Максим Наумов не имеют никакого отношения к современному российскому фигурному катанию, заявил журналистам серебряный... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Малинин не имеет отношения к российскому фигурному катанию, заявил Авербух

Илья Авербух
Илья Авербух
Илья Авербух. Архивное фото
КАЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Американцы Илья Малинин, Эндрю Торгашев и Максим Наумов не имеют никакого отношения к современному российскому фигурному катанию, заявил журналистам серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф-постановщик программ для фигуристов Илья Авербух.
Ранее Малинин стал четырехкратным чемпионом США в мужском одиночном катании. Торгашев взял серебро, Наумов - бронзу. Все трое являются детьми бывших фигуристов, представлявших СССР.
"Эти ребята, их родители иммигрировали или уехали из нашей страны, многие еще во времена Советского Союза. Не надо воспринимать их как российских спортсменов, которые теперь выступают за другую страну. Их родители решили жить в США, они там родились, там начали кататься на коньках. Они не имеют никакого отношения к современному российскому фигурному катанию", - сказал Авербух.
"Это не то, что мы их "упустили": никуда их никто не отпускал. Они не тренировались у российских тренеров здесь, в России. Но у нас очень сильное сообщество российских спортсменов. Например, мама Ильи Малинина выступала за Узбекистан, мама Торгашева - из Одессы. И, конечно, здорово, что сын Шишковой и Наумова - наших прекрасных спортсменов, которые действительно представляли Россию, - тоже на пьедестале. Но не надо обобщать и цепляться за эти фамилии: они выступают за другие страны", - добавил хореограф и продюсер.
Грузинская фигуристка на русском языке прокомментировала победу на ЧЕ
Грузинская фигуристка на русском языке прокомментировала победу на ЧЕ
Вчера, 10:21
 
Фигурное катание
 
