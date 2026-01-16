Малинин не имеет отношения к российскому фигурному катанию, заявил Авербух

КАЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Американцы Илья Малинин, Эндрю Торгашев и Максим Наумов не имеют никакого отношения к современному российскому фигурному катанию, заявил журналистам серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф-постановщик программ для фигуристов Илья Авербух.