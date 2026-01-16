Рейтинг@Mail.ru
Авербух оценил уровень чемпионата Европы без российских фигуристов - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:50 16.01.2026 (обновлено: 18:52 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/averbuh-2068390310.html
Авербух оценил уровень чемпионата Европы без российских фигуристов
Авербух оценил уровень чемпионата Европы без российских фигуристов - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Авербух оценил уровень чемпионата Европы без российских фигуристов
Уровень чемпионата Европы по фигурному катанию значительно снизился после отстранения российских спортсменов, поскольку именно они на протяжении многих лет... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T18:50:00+03:00
2026-01-16T18:52:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
грузия
шеффилд
илья авербух
этери тутберидзе
аделия петросян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856492120_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_e8f2eb102b230135aa9e141501d5fc72.jpg
https://ria.ru/20260116/figuristy-2068200952.html
россия
грузия
шеффилд
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856492120_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_a74d9f685ed4557691b1062ae992b154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, грузия, шеффилд, илья авербух, этери тутберидзе, аделия петросян, международный союз конькобежцев (isu), пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Россия, Грузия, Шеффилд, Илья Авербух, Этери Тутберидзе, Аделия Петросян, Международный союз конькобежцев (ISU), Пётр Гуменник
Авербух оценил уровень чемпионата Европы без российских фигуристов

Авербух заявил, что любая россиянка из топ-5 победила бы на чемпионате Европы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИлья Авербух
Илья Авербух - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Илья Авербух. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
КАЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Уровень чемпионата Европы по фигурному катанию значительно снизился после отстранения российских спортсменов, поскольку именно они на протяжении многих лет обеспечивали высокий класс соревнований, заявил журналистам серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф-постановщик программ Илья Авербух.
Чемпионат Европы проходит в британском Шеффилде и завершится 17 января.
«
"Да, любая из первой пятерки чемпионата России точно победила бы. Да и у мужчин тоже. Чемпионат Европы давно упал в уровне - его держали исключительно российские спортсмены. Если вспомнить результаты, в последние годы мы привозили по четыре золотые медали. Без нас они остались ни с чем", - сказал Авербух.
В пятницу выступающие за сборную Грузии россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава стали победителями соревнований спортивных пар. Авербух отметил, что победы фигуристов, прошедших подготовку в России, можно считать российскими.
"Ну, естественно, сейчас получается, что выигрывают ребята. Например, девушки с российскими фамилиями выступают за Эстонию, за Грузию. Они тренируются у Этери Тутберидзе, поэтому ловят свой шанс, пока нас нет", - добавил он.
Международный союз конькобежцев (ISU) не допускает российских и белорусских фигуристов до международных турниров. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Анастасия Метёлкина и Лука Берулава - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Представляющие Грузию российские фигуристы стали чемпионами Европы
Вчера, 01:16
 
Фигурное катаниеСпортРоссияГрузияШеффилдИлья АвербухЭтери ТутберидзеАделия ПетросянМеждународный союз конькобежцев (ISU)Пётр Гуменник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Адмирал
    Металлург Мг
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Амур
    Ак Барс
  • Хоккей
    17.01 13:30
    Сибирь
    Нефтехимик
  • Хоккей
    17.01 14:30
    Автомобилист
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    17.01 15:00
    Барыс
    ЦСКА
  • Футбол
    17.01 15:30
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
  • Футбол
    17.01 16:00
    Реал Мадрид
    Леванте
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Спартак Москва
    Торпедо НН
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала