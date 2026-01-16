Авербух оценил уровень чемпионата Европы без российских фигуристов

КАЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Уровень чемпионата Европы по фигурному катанию значительно снизился после отстранения российских спортсменов, поскольку именно они на протяжении многих лет обеспечивали высокий класс соревнований, заявил журналистам серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф-постановщик программ Илья Авербух.
Чемпионат Европы проходит в британском Шеффилде и завершится 17 января.
«
"Да, любая из первой пятерки чемпионата России точно победила бы. Да и у мужчин тоже. Чемпионат Европы давно упал в уровне - его держали исключительно российские спортсмены. Если вспомнить результаты, в последние годы мы привозили по четыре золотые медали. Без нас они остались ни с чем", - сказал Авербух.
"Ну, естественно, сейчас получается, что выигрывают ребята. Например, девушки с российскими фамилиями выступают за Эстонию, за Грузию. Они тренируются у Этери Тутберидзе, поэтому ловят свой шанс, пока нас нет", - добавил он.
Международный союз конькобежцев (ISU) не допускает российских и белорусских фигуристов до международных турниров. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.