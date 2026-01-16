Авербух оценил уровень чемпионата Европы без российских фигуристов

КАЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Уровень чемпионата Европы по фигурному катанию значительно снизился после отстранения российских спортсменов, поскольку именно они на протяжении многих лет обеспечивали высокий класс соревнований, заявил журналистам серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф-постановщик программ Илья Авербух.