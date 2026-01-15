Журова назвала латвийских спортсменов заложниками политики

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что запретительные рекомендации властей Латвии атлетам страны общаться на соревнованиях с коллегами из России и Белоруссии вновь делает спортсменов заложниками политических решений.
Ранее Олимпийский комитет Латвии рекомендовал спортсменам страны избегать любых контактов с атлетами из России и Белоруссии. Также предписывается держаться от них на расстоянии и воздерживаться от совместных фото- и видеосъемок, за исключением тех, которые определены регламентом соревнований.
"Они в этой ситуации стали заложниками своих законов, принятых раньше – не общаться с россиянами, особенно в игровых видах спорта. Включая те ситуации, когда они встречаются с нашими спортсменами по турнирной сетке, иначе по отношению к ним начнутся какие-то, возможно, судебные процессы в их стране. Поэтому такие предостережения латвийских спортсменов сейчас понятны - вдруг такое общение с россиянами не понравится кому-то из граждан в стране. Поэтому их заранее предупреждают", - сказала Журова.
"Но это плохая практика. Потому что в Олимпийской хартии прописано, что не должно быть таких националистических вещей. Спортсмен в первую очередь должен думать о результате, а не контролировать каждое свое действие и эмоции. Человек, находясь на пьедестале почета, сверхэмоционален, и ему крайне сложно контролировать свои чувства. Их сейчас начинают накручивать и предупреждать. Но это сугубо политические и националистические решения именно по отношению к нам. А латвийские спортсмены в этой ситуации становятся заложниками политики", - добавила собеседница агентства.
