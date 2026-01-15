Рейтинг@Mail.ru
16:01 15.01.2026
Журова назвала латвийских спортсменов заложниками политики
спорт, латвия, светлана журова, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Латвия, Светлана Журова, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026
Светлана Журова. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что запретительные рекомендации властей Латвии атлетам страны общаться на соревнованиях с коллегами из России и Белоруссии вновь делает спортсменов заложниками политических решений.
Ранее Олимпийский комитет Латвии рекомендовал спортсменам страны избегать любых контактов с атлетами из России и Белоруссии. Также предписывается держаться от них на расстоянии и воздерживаться от совместных фото- и видеосъемок, за исключением тех, которые определены регламентом соревнований.
«
"Они в этой ситуации стали заложниками своих законов, принятых раньше – не общаться с россиянами, особенно в игровых видах спорта. Включая те ситуации, когда они встречаются с нашими спортсменами по турнирной сетке, иначе по отношению к ним начнутся какие-то, возможно, судебные процессы в их стране. Поэтому такие предостережения латвийских спортсменов сейчас понятны - вдруг такое общение с россиянами не понравится кому-то из граждан в стране. Поэтому их заранее предупреждают", - сказала Журова.
"Но это плохая практика. Потому что в Олимпийской хартии прописано, что не должно быть таких националистических вещей. Спортсмен в первую очередь должен думать о результате, а не контролировать каждое свое действие и эмоции. Человек, находясь на пьедестале почета, сверхэмоционален, и ему крайне сложно контролировать свои чувства. Их сейчас начинают накручивать и предупреждать. Но это сугубо политические и националистические решения именно по отношению к нам. А латвийские спортсмены в этой ситуации становятся заложниками политики", - добавила собеседница агентства.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Это беспредел": Журова разнесла Латвию за запрет въезда российских атлетов
24 декабря 2025, 14:21
24 декабря 2025, 14:21
 
СпортЛатвияСветлана ЖуроваГосдума РФЗимние Олимпийские игры 2026
 
