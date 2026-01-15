Журова назвала латвийских спортсменов заложниками политики

"Но это плохая практика. Потому что в Олимпийской хартии прописано, что не должно быть таких националистических вещей. Спортсмен в первую очередь должен думать о результате, а не контролировать каждое свое действие и эмоции. Человек, находясь на пьедестале почета, сверхэмоционален, и ему крайне сложно контролировать свои чувства. Их сейчас начинают накручивать и предупреждать. Но это сугубо политические и националистические решения именно по отношению к нам. А латвийские спортсмены в этой ситуации становятся заложниками политики", - добавила собеседница агентства.