Железняков поддержал планы по изменению правил фигурного катания

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил РИА Новости, что не против нововведений в правилах фигурного катания, так как все подустали от однообразия.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказался документ Международного союза конькобежцев (ISU) с планами изменений правил. В частности, рассматривается введение обязательной второй произвольной программы для фигуристов во всех дисциплинах (в дополнение к одной короткой).
«
"Я как хореограф не против этого. Как-то даже предлагал такую идею. Думаю, это добавит какого-то разнообразия и зрелищности, спортсмены смогут показать все свои хореографические и театральные способности. Сейчас все гонятся за прыжками, а вот искусства не хватает. Вторая программа как раз сможет раскрыть весь потенциал спортсмена, да и хореографам работы прибавится. Мы не будем ограничены элементами, можно будет творить и создавать танцевальные шедевры на льду. А для зрителя это будет только в плюс. Пора уже внести новшества, все подустали от однообразия", - сказал Железняков.
Жениха Медведевой очаровала Туктамышева
Вчера, 18:58