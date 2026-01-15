Рейтинг@Mail.ru
Железняков поддержал планы по изменению правил фигурного катания - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:35 15.01.2026 (обновлено: 15:44 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/zheleznyakov-2068086008.html
Железняков поддержал планы по изменению правил фигурного катания
Железняков поддержал планы по изменению правил фигурного катания - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Железняков поддержал планы по изменению правил фигурного катания
Хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил РИА Новости, что не против нововведений в правилах фигурного катания,... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T15:35:00+03:00
2026-01-15T15:44:00+03:00
фигурное катание
россия
этери тутберидзе
международный союз конькобежцев (isu)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880651692_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_bfe1c3def308853d662449e4492c09eb.png
https://ria.ru/20260114/tuktamysheva-2067900141.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880651692_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_1832ddb02afb86190dab31370fef2973.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, этери тутберидзе, международный союз конькобежцев (isu), спорт
Фигурное катание, Россия, Этери Тутберидзе, Международный союз конькобежцев (ISU), Спорт
Железняков поддержал планы по изменению правил фигурного катания

Железняков поддержал изменение правил фигурного катания из-за однообразия

© Фото : Социальные сети Алексея ЖелезняковаАлексей Железняков
Алексей Железняков - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Социальные сети Алексея Железнякова
Алексей Железняков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил РИА Новости, что не против нововведений в правилах фигурного катания, так как все подустали от однообразия.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказался документ Международного союза конькобежцев (ISU) с планами изменений правил. В частности, рассматривается введение обязательной второй произвольной программы для фигуристов во всех дисциплинах (в дополнение к одной короткой).
«
"Я как хореограф не против этого. Как-то даже предлагал такую идею. Думаю, это добавит какого-то разнообразия и зрелищности, спортсмены смогут показать все свои хореографические и театральные способности. Сейчас все гонятся за прыжками, а вот искусства не хватает. Вторая программа как раз сможет раскрыть весь потенциал спортсмена, да и хореографам работы прибавится. Мы не будем ограничены элементами, можно будет творить и создавать танцевальные шедевры на льду. А для зрителя это будет только в плюс. Пора уже внести новшества, все подустали от однообразия", - сказал Железняков.
Елизавета Туктамышева - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Жениха Медведевой очаровала Туктамышева
Вчера, 18:58
 
Фигурное катаниеРоссияЭтери ТутберидзеМеждународный союз конькобежцев (ISU)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Авангард
    ЦСКА
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Лада
    Салават Юлаев
    0
    1
  • Хоккей
    15.01 19:30
    Северсталь
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.01 20:30
    Верона
    Болонья
  • Футбол
    15.01 22:45
    Комо
    Милан
  • Футбол
    15.01 23:00
    Расинг
    Барселона
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Баффало
    Монреаль
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Вашингтон
    Сан-Хосе
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Питтсбург
    Филадельфия
  • Хоккей
    16.01 04:00
    Миннесота
    Виннипег
  • Теннис
    16.01 07:30
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала