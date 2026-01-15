Железняков поддержал планы по изменению правил фигурного катания

«

"Я как хореограф не против этого. Как-то даже предлагал такую идею. Думаю, это добавит какого-то разнообразия и зрелищности, спортсмены смогут показать все свои хореографические и театральные способности. Сейчас все гонятся за прыжками, а вот искусства не хватает. Вторая программа как раз сможет раскрыть весь потенциал спортсмена, да и хореографам работы прибавится. Мы не будем ограничены элементами, можно будет творить и создавать танцевальные шедевры на льду. А для зрителя это будет только в плюс. Пора уже внести новшества, все подустали от однообразия", - сказал Железняков.