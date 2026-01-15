Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев рассказал, когда WADA приедет в Москву для аудита РУСАДА - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 15.01.2026 (обновлено: 15:46 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/wada-2068081668.html
Дегтярев рассказал, когда WADA приедет в Москву для аудита РУСАДА
Дегтярев рассказал, когда WADA приедет в Москву для аудита РУСАДА - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Дегтярев рассказал, когда WADA приедет в Москву для аудита РУСАДА
Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что команда Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибудет в Москву в... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T15:26:00+03:00
2026-01-15T15:46:00+03:00
спорт
россия
москва
париж
михаил дегтярев
оливье ниггли
всемирное антидопинговое агентство (wada)
русада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010282105_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2007c21b7bcc4d267c1ad075b89b695e.jpg
https://ria.ru/20260114/vada-2067732792.html
россия
москва
париж
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010282105_50:0:1269:914_1920x0_80_0_0_3db8a7beb49d2ea4acf9f64b9cf13aed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, москва, париж, михаил дегтярев, оливье ниггли, всемирное антидопинговое агентство (wada), русада
Спорт, Россия, Москва, Париж, Михаил Дегтярев, Оливье Ниггли, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), РУСАДА
Дегтярев рассказал, когда WADA приедет в Москву для аудита РУСАДА

Дегтярев: WADA приедет в Москву для аудита РУСАДА в первом квартале 2026 года

© Фото : Министерство спортаМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Министерство спорта
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что команда Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибудет в Москву в первом или втором квартале 2026 года для проведения аудита Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Исполком WADA в сентябре 2023 года оставил в силе решение о лишении РУСАДА полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года.
«
"Мы договорились о восстановлении отношений с гендиректором WADA Оливье Ниггли, когда виделись с ним в Париже и до этого, во время другой командировки. Он сформирует команду для аудита РУСАДА, чтобы поставить точку в том, что оно соответствует Всемирному антидопинговому кодексу, который мы разделяем. Ждем. Я думаю, что в первом или втором квартале команда прибудет в Москву", - заявил Дегтярев в интервью телеканалу РБК.
"Процесс РУСАДА - это тоже трек, которым я занимаюсь. Мы пока не можем провести платеж за 2023 год. Последний опять вернулся, потому что застрял в одном из европейских банков. При этом оплата в ЮНЕСКО, в международный комитет по борьбе с допингом, прошла. Сейчас наши казначеи разбираются вместе с WADA, в чем причина. Мы им посоветовали открыть счет в том же банке, что и ЮНЕСКО", - добавил министр спорта.
На вопрос о том, в какой момент отношения с WADA ухудшились, Дегтярев ответил: "Это началось с Олимпиады в Сочи: слишком хорошо провели ее и выступили. Зависть к России, понимаете? Вот и началась атака. Будем исправлять. Допинг есть во всем мире, и мы это не отрицаем. Если кто-то из наших спортсменов попадается, он получает и дисквалификацию, и полноценное наказание".
Конгресс WADA - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
WADA назвало размер взноса России за 2026 год
Вчера, 09:14
 
СпортРоссияМоскваПарижМихаил ДегтяревОливье НигглиВсемирное антидопинговое агентство (WADA)РУСАДА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Авангард
    ЦСКА
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Лада
    Салават Юлаев
    0
    1
  • Хоккей
    15.01 19:30
    Северсталь
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.01 20:30
    Верона
    Болонья
  • Футбол
    15.01 22:45
    Комо
    Милан
  • Футбол
    15.01 23:00
    Расинг
    Барселона
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Баффало
    Монреаль
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Вашингтон
    Сан-Хосе
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Питтсбург
    Филадельфия
  • Хоккей
    16.01 04:00
    Миннесота
    Виннипег
  • Теннис
    16.01 07:30
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала