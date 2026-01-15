Дегтярев рассказал, когда WADA приедет в Москву для аудита РУСАДА

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что команда Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибудет в Москву в первом или втором квартале 2026 года для проведения аудита Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
"Мы договорились о восстановлении отношений с гендиректором WADA Оливье Ниггли, когда виделись с ним в Париже и до этого, во время другой командировки. Он сформирует команду для аудита РУСАДА, чтобы поставить точку в том, что оно соответствует Всемирному антидопинговому кодексу, который мы разделяем. Ждем. Я думаю, что в первом или втором квартале команда прибудет в Москву", - заявил Дегтярев в интервью телеканалу РБК.
"Процесс РУСАДА - это тоже трек, которым я занимаюсь. Мы пока не можем провести платеж за 2023 год. Последний опять вернулся, потому что застрял в одном из европейских банков. При этом оплата в ЮНЕСКО, в международный комитет по борьбе с допингом, прошла. Сейчас наши казначеи разбираются вместе с WADA, в чем причина. Мы им посоветовали открыть счет в том же банке, что и ЮНЕСКО", - добавил министр спорта.
На вопрос о том, в какой момент отношения с WADA ухудшились, Дегтярев ответил: "Это началось с Олимпиады в Сочи: слишком хорошо провели ее и выступили. Зависть к России, понимаете? Вот и началась атака. Будем исправлять. Допинг есть во всем мире, и мы это не отрицаем. Если кто-то из наших спортсменов попадается, он получает и дисквалификацию, и полноценное наказание".
