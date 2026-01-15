Рейтинг@Mail.ru
Вера Слуцкого и болезненный уход из ЦСКА: кем был погибший воспитанник
Футбол
 
12:13 15.01.2026 (обновлено: 13:39 15.01.2026)
Вера Слуцкого и болезненный уход из ЦСКА: кем был погибший воспитанник
Вера Слуцкого и болезненный уход из ЦСКА: кем был погибший воспитанник - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Вера Слуцкого и болезненный уход из ЦСКА: кем был погибший воспитанник
Накануне большая трагедия случилась в отечественном футболе: воспитанник московского футбольного клуба ЦСКА Лайонел Адамс был найден мертвым в Подмосковье. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
футбол
спорт
материалы риа спорт
пфк цска
вокруг спорта
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Андрей Васильчин. Накануне большая трагедия случилась в отечественном футболе: воспитанник московского футбольного клуба ЦСКА Лайонел Адамс был найден мертвым в Подмосковье.

Что известно на данную минуту:

  • В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что спортсмен, предварительно, покончил с собой;
  • Врачи, прибывшие на место трагедии, констатировали смерть от полученных травм;
  • Мать ушедшего из жизни футболиста заявила, что ее сына убили. Об этом написал Telegram-канал Mash на спорте;
  • По факту случившегося уже начата проверка;
  • ПФК ЦСКА принес соболезнования родным Адамса.
РИА Новости Спорт рассказывает о главных фактах про карьеру ушедшего из жизни экс-армейца.
© Соцсети спортсменаЛайонел Адамс.
Лайонел Адамс. - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Соцсети спортсмена
Лайонел Адамс.

Не смог пробиться в основу ЦСКА

Защитник поиграл за дубль, даже вызывался в юниорскую сборную России. Однако в звездном составе с Игорем Акинфеевым и братьями Березуцкими, Сергеем Игнашевичем и Зораном Тошичем, Сейду Думбией и Ахмедом Мусой Леонид Слуцкий найти места Лайонелю не смог. Но в воспитанника поначалу верил и однажды взял Адамса на сборы.
«

"Прежде всего они запомнились профессиональным отношением людей к игре и к себе, – вспоминал Адамс в интервью "Чемпионату". – Дедовщины на сборах не было, все дружелюбно. Ошибся – подскажут, помогут. Легионеры были высочайшего класса – Думбия, Муса, Секу, Хонда. Я объективно до этого уровня недотягивал – поэтому все сборами и закончилось. Тяжело в 17 лет с Березуцкими и Игнашевичем конкурировать".

Разрыв получился болезненным

Вот как сам Адамс рассказывал об уходе из стана "красно-синих" в 18 лет:
«
"Агент сказал, что есть вариант с "Ростовом". Я был уверен, что все обговорено с руководством ЦСКА, а оказалось, что нет. В итоге ни с армейской молодежкой на сборы не полетел, ни в "Ростов" не перешел. Попал в "Енисей". В аренду? Нет, разорвал контракт с ЦСКА. Расставание с родной командой вышло не из приятных".
© Соцсети спортсменаЛайонел Адамс
Лайонел Адамс - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Соцсети спортсмена
Лайонел Адамс

Хвалил армейского тренера

Комплимент достался многолетнему рулевому "молодежки" Александру Гришину, который, по словам Адамса, был одним из сильнейших специалистов в его жизни. Потому что ко всем находил подход и объяснял, почему не играешь и как исправить ситуацию.
«

"Перед играми на базе в баню ходили. Разговаривали, шутили. С ним любую тему можно было обсудить. Кто мы для него? Пацаны, 17-18 лет. Но в парной дистанции совершенно не чувствовалось. В то же время уровень уважения к тренеру был такой, что в тренировочном процессе даже огрызнуться никто не смел".

Спустя годы Адамс признавался, что зря "не слушал Сергеевича иногда, потому что в голову била молодость".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Гришин (слева)
Александр Гришин (слева) - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александр Гришин (слева)

Сменил с десяток клубов

"Красно-синий" этап карьеры остался позади, и защитник отправился искать себя в клубах с менее громким именем. В России Адамс испытал силы в красноярском "Енисее", тверской "Волге" и КАМАЗе из Набережных Челнов. Помимо этого, воспитанник ЦСКА немало попутешествовал по миру, почти нигде не задерживаясь больше, чем на год:
  • в Армении играл за "Бананц", с которым брал Кубок страны в 2016 году;
  • "Каспий" и "Туран", "Жетысу" и "Шахтер" из Караганды – вот четыре команды, в которых выступал Адамс в Казахстане;
  • была и командировка в Испанию, когда футболист перешел в малоизвестную "Серседу";
  • дальше – Белоруссия и "Ислочь" из Минской области;
  • в Черногории был клуб "Будучност" из Подгорицы;
  • в Таджикистане Адамс забивал за "Худжанд".
  • с 2025 года Лайонел представлял киргизский клуб "Алга".
* * *

Пара слов о брате

А он у Адамса заслуженный мастер спорта России и первый темнокожий легкоатлет в истории нашей национальной сборной. К сожалению, из-за допингового скандала, связанного с "докладом Макларена", Люкман Адамс остался без всех главных стартов: он пропустил и Олимпиаду, и чемпионаты мира и Европы.
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Скандальное дерби: судья по ошибке удалил юного Акинфеева и спас "Спартак"
22 ноября 2025, 07:20
 
