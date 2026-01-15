Вера Слуцкого и болезненный уход из ЦСКА: кем был погибший воспитанник

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Андрей Васильчин. Накануне большая трагедия случилась в отечественном футболе: воспитанник московского футбольного клуба ЦСКА Лайонел Адамс был найден мертвым в Подмосковье.

Что известно на данную минуту:

В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что спортсмен, предварительно, покончил с собой;

Врачи, прибывшие на место трагедии, констатировали смерть от полученных травм;

Мать ушедшего из жизни футболиста заявила, что ее сына убили. Об этом написал Telegram-канал Mash на спорте;

По факту случившегося уже начата проверка;

ПФК ЦСКА принес соболезнования родным Адамса.

РИА Новости Спорт рассказывает о главных фактах про карьеру ушедшего из жизни экс-армейца.

Не смог пробиться в основу ЦСКА

Защитник поиграл за дубль, даже вызывался в юниорскую сборную России. Однако в звездном составе с Игорем Акинфеевым и братьями Березуцкими, Сергеем Игнашевичем и Зораном Тошичем, Сейду Думбией и Ахмедом Мусой Леонид Слуцкий найти места Лайонелю не смог. Но в воспитанника поначалу верил и однажды взял Адамса на сборы.

« "Прежде всего они запомнились профессиональным отношением людей к игре и к себе, – вспоминал Адамс в интервью "Чемпионату". – Дедовщины на сборах не было, все дружелюбно. Ошибся – подскажут, помогут. Легионеры были высочайшего класса – Думбия, Муса, Секу, Хонда. Я объективно до этого уровня недотягивал – поэтому все сборами и закончилось. Тяжело в 17 лет с Березуцкими и Игнашевичем конкурировать".

Разрыв получился болезненным

Вот как сам Адамс рассказывал об уходе из стана "красно-синих" в 18 лет:

« "Агент сказал, что есть вариант с "Ростовом". Я был уверен, что все обговорено с руководством ЦСКА, а оказалось, что нет. В итоге ни с армейской молодежкой на сборы не полетел, ни в "Ростов" не перешел. Попал в "Енисей". В аренду? Нет, разорвал контракт с ЦСКА. Расставание с родной командой вышло не из приятных".

© Соцсети спортсмена Лайонел Адамс © Соцсети спортсмена Лайонел Адамс

Хвалил армейского тренера

Комплимент достался многолетнему рулевому "молодежки" Александру Гришину, который, по словам Адамса, был одним из сильнейших специалистов в его жизни. Потому что ко всем находил подход и объяснял, почему не играешь и как исправить ситуацию.

« "Перед играми на базе в баню ходили. Разговаривали, шутили. С ним любую тему можно было обсудить. Кто мы для него? Пацаны, 17-18 лет. Но в парной дистанции совершенно не чувствовалось. В то же время уровень уважения к тренеру был такой, что в тренировочном процессе даже огрызнуться никто не смел".

Спустя годы Адамс признавался, что зря "не слушал Сергеевича иногда, потому что в голову била молодость".

Сменил с десяток клубов

"Красно-синий" этап карьеры остался позади, и защитник отправился искать себя в клубах с менее громким именем. В России Адамс испытал силы в красноярском "Енисее", тверской "Волге" и КАМАЗе из Набережных Челнов. Помимо этого, воспитанник ЦСКА немало попутешествовал по миру, почти нигде не задерживаясь больше, чем на год:

в Армении играл за "Бананц", с которым брал Кубок страны в 2016 году;

"Каспий" и "Туран", "Жетысу" и "Шахтер" из Караганды – вот четыре команды, в которых выступал Адамс в Казахстане;

была и командировка в Испанию, когда футболист перешел в малоизвестную "Серседу";

дальше – Белоруссия и "Ислочь" из Минской области;

в Черногории был клуб "Будучност" из Подгорицы;

в Таджикистане Адамс забивал за "Худжанд".

с 2025 года Лайонел представлял киргизский клуб "Алга".

* * *

Пара слов о брате