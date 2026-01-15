Вера Слуцкого и болезненный уход из ЦСКА: кем был погибший воспитанник

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Андрей Васильчин. Накануне большая трагедия случилась в отечественном футболе: воспитанник московского футбольного клуба ЦСКА Лайонел Адамс был найден мертвым в Подмосковье.
Что известно на данную минуту:
- В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что спортсмен, предварительно, покончил с собой;
- Врачи, прибывшие на место трагедии, констатировали смерть от полученных травм;
- Мать ушедшего из жизни футболиста заявила, что ее сына убили. Об этом написал Telegram-канал Mash на спорте;
- По факту случившегося уже начата проверка;
- ПФК ЦСКА принес соболезнования родным Адамса.
РИА Новости Спорт рассказывает о главных фактах про карьеру ушедшего из жизни экс-армейца.
Не смог пробиться в основу ЦСКА
Защитник поиграл за дубль, даже вызывался в юниорскую сборную России. Однако в звездном составе с Игорем Акинфеевым и братьями Березуцкими, Сергеем Игнашевичем и Зораном Тошичем, Сейду Думбией и Ахмедом Мусой Леонид Слуцкий найти места Лайонелю не смог. Но в воспитанника поначалу верил и однажды взял Адамса на сборы.
«
"Прежде всего они запомнились профессиональным отношением людей к игре и к себе, – вспоминал Адамс в интервью "Чемпионату". – Дедовщины на сборах не было, все дружелюбно. Ошибся – подскажут, помогут. Легионеры были высочайшего класса – Думбия, Муса, Секу, Хонда. Я объективно до этого уровня недотягивал – поэтому все сборами и закончилось. Тяжело в 17 лет с Березуцкими и Игнашевичем конкурировать".
Разрыв получился болезненным
Вот как сам Адамс рассказывал об уходе из стана "красно-синих" в 18 лет:
«
"Агент сказал, что есть вариант с "Ростовом". Я был уверен, что все обговорено с руководством ЦСКА, а оказалось, что нет. В итоге ни с армейской молодежкой на сборы не полетел, ни в "Ростов" не перешел. Попал в "Енисей". В аренду? Нет, разорвал контракт с ЦСКА. Расставание с родной командой вышло не из приятных".
© Соцсети спортсменаЛайонел Адамс
© Соцсети спортсмена
Лайонел Адамс
Хвалил армейского тренера
Комплимент достался многолетнему рулевому "молодежки" Александру Гришину, который, по словам Адамса, был одним из сильнейших специалистов в его жизни. Потому что ко всем находил подход и объяснял, почему не играешь и как исправить ситуацию.
«
"Перед играми на базе в баню ходили. Разговаривали, шутили. С ним любую тему можно было обсудить. Кто мы для него? Пацаны, 17-18 лет. Но в парной дистанции совершенно не чувствовалось. В то же время уровень уважения к тренеру был такой, что в тренировочном процессе даже огрызнуться никто не смел".
Спустя годы Адамс признавался, что зря "не слушал Сергеевича иногда, потому что в голову била молодость".
Александр Гришин (слева)
Сменил с десяток клубов
"Красно-синий" этап карьеры остался позади, и защитник отправился искать себя в клубах с менее громким именем. В России Адамс испытал силы в красноярском "Енисее", тверской "Волге" и КАМАЗе из Набережных Челнов. Помимо этого, воспитанник ЦСКА немало попутешествовал по миру, почти нигде не задерживаясь больше, чем на год:
- в Армении играл за "Бананц", с которым брал Кубок страны в 2016 году;
- "Каспий" и "Туран", "Жетысу" и "Шахтер" из Караганды – вот четыре команды, в которых выступал Адамс в Казахстане;
- была и командировка в Испанию, когда футболист перешел в малоизвестную "Серседу";
- дальше – Белоруссия и "Ислочь" из Минской области;
- в Черногории был клуб "Будучност" из Подгорицы;
- в Таджикистане Адамс забивал за "Худжанд".
- с 2025 года Лайонел представлял киргизский клуб "Алга".
* * *
Пара слов о брате
А он у Адамса заслуженный мастер спорта России и первый темнокожий легкоатлет в истории нашей национальной сборной. К сожалению, из-за допингового скандала, связанного с "докладом Макларена", Люкман Адамс остался без всех главных стартов: он пропустил и Олимпиаду, и чемпионаты мира и Европы.
Скандальное дерби: судья по ошибке удалил юного Акинфеева и спас "Спартак"
22 ноября 2025, 07:20