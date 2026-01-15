Погибший воспитанник ЦСКА за день до смерти сообщил о поиске нового клуба

«

"Лео нам во вторник писал и просил убрать травму из профиля, так как он восстановился и тренируется снова. Вот текст его сообщения: "Здравствуйте, я Лайонел Адамс. Уберите, пожалуйста, пункт в моем профиле, эта информация не соответствует действительности. Я тренируюсь и со мной все хорошо". В ответ на сообщение нашего сотрудника Адамс уточнил, что находится в активном поиске нового клуба", - цитирует Заводника championat.com.