Погибший воспитанник ЦСКА за день до смерти сообщил о поиске нового клуба

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Погибший воспитанник московского ЦСКА Лайонел Адамс за день до смерти связался с редакторами Transfermarkt и сообщил, что находится в активном поиске нового клуба, заявил руководитель отдела по рыночным стоимостям портала Артем Заводник.
В среду в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Адамс найден мертвым в Подмосковье. По предварительным данным, он покончил с собой.
"Лео нам во вторник писал и просил убрать травму из профиля, так как он восстановился и тренируется снова. Вот текст его сообщения: "Здравствуйте, я Лайонел Адамс. Уберите, пожалуйста, пункт в моем профиле, эта информация не соответствует действительности. Я тренируюсь и со мной все хорошо". В ответ на сообщение нашего сотрудника Адамс уточнил, что находится в активном поиске нового клуба", - цитирует Заводника championat.com.
В декабре СМИ сообщали, что на игрока напали с пистолетом в Звенигороде, где футболист отдыхал с друзьями. Тогда Адамса госпитализировали с рваными ранами губ и огнестрельным ранением.
Адамсу был 31 год. Он воспитанник ЦСКА, выступал в том числе в составе красноярского "Енисея", тверской "Волги" и челнинского "КАМАЗа". Также в его активе четыре матча за юношескую сборную России. Летом 2025 года он подписал контракт с клубом "Алга".