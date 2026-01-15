https://ria.ru/20260115/tarasova-2068182213.html
"Скорее всего, долго не продержится": Тарасова порассуждала о реформах ISU
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что Международному союзу конькобежцев (ISU) стоит опробовать новую систему программ в фигурном... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Тарасова заявила, что ISU стоит опробовать новую систему программ
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что Международному союзу конькобежцев (ISU) стоит опробовать новую систему программ в фигурном катании.
Ранее несколько источников, близких к ситуации, сообщили РИА Новости, что в ISU возникла идея о внедрении в одиночном и парном катании системы, напоминающей концепцию технической и артистической программ, которую ранее рассматривали в Международном союзе конькобежцев (ISU). Длительность первой программы, согласно предварительным планам, составит 2 минуты 40 секунд, второй - 3 минуты 30 секунд. В первой из них может быть разрешено неограниченное количество прыжковых элементов, вторая же будет проходить "с обилием хореоэлементов". Отмечается, что в случае внедрения технической и артистической программ планируется вручать медали за попадание в тройку в каждой из них.
«
"Это большие новшества. На них было бы приятно посмотреть, потому что давно ничего не меняли. Думаю, плохо не будет. Для нас точно. Я всегда за то, чтобы делать что-то новое. Может, оно не так долго простоит. Мне кажется, можно попробовать. Будет одна техническая программа, другая - артистическая. И будет два чемпиона мира. Можно попробовать, но, скорее всего, долго это не продержится. Соревнования будут дольше, работать будет тяжелее. Но это интересно", - сказала Тарасова.
В настоящее время ISU ведет сбор мнений по данной инициативе. После анализа обратной связи технические комитеты должны будут подготовить детальный проект предполагаемых изменений, который после всех предварительных обсуждений должен будет поступить в совет ISU для его утверждения или отклонения.