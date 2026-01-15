"Я не намерен оставлять это без ответа. Я, как гражданин Российской Федерации, готовлю обращение в Европейский суд по правам человека на Олимпийский комитет Латвии для защиты интересов российских спортсменов, чьи права грубо нарушены этими рекомендациями. Если в Латвии забыли, что такое права человека, мы им напомним через международные правовые механизмы. Мы также направим официальные запросы в Международный олимпийский комитет с требованием дать правовую оценку этим скандальным указаниям и принять меры к тем, кто пытается превратить спортивные площадки в арену политических провокаций. Нашим атлетам желаю силы духа и уверенности. Они едут побеждать и показывать высший класс, а не участвовать в мелких политических играх. А тем, кто пытается их изолировать, стоит помнить: спорт всегда оказывался сильнее любой временной политической конъюнктуры. Ваша дискриминация лишь укрепляет наше единство и волю к победе", - подчеркнул собеседник агентства.
Свищев готовит иск против Латвии в ЕСПЧ по защите прав российских атлетов
Свищев о запрете властей Латвии: готовлю обращение в ЕСПЧ по защите прав атлетов
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил РИА Новости, что рекомендации Олимпийского комитета Латвии атлетам страны не общаться на соревнованиях с коллегами из России и Белоруссии является вопиющим случаем дискриминации и он готовит обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для защиты интересов российских спортсменов, чьи права грубо нарушены данным решением.
Ранее Олимпийский комитет Латвии рекомендовал спортсменам страны избегать любых контактов с атлетами из России и Белоруссии. Также предписывается держаться от них на расстоянии и воздерживаться от совместных фото- и видеосъемок, за исключением определенных регламентом соревнований.
"Рекомендации Олимпийского комитета Латвии - не просто вопиющий случай дискриминации. Это сознательное разрушение самих основ олимпийского движения, духом которого всегда были равенство, честная борьба и единство вне политики. Призывать спортсменов избегать контактов, общих фотографий и даже общения с коллегами из России и Беларуси - не протокол, это идеология спортивного апартеида. Такие действия грубо нарушают принципы Олимпийской хартии, запрещающие любую форму дискриминации, и превращают спортсменов в заложников политической истерии. Спорт должен объединять, а не разделять. Но, судя по всему, для латвийских чиновников от спорта важнее не результаты и не честная борьба, а демонстрация своих расистских и русофобских взглядов. Это позор для всего мирового спортивного комьюнити", - сказал Свищев.
«
"Просто отвратительно": запрет на въезд россиян в Латвию возмутил депутата
24 декабря 2025, 16:32