Свищев готовит иск против Латвии в ЕСПЧ по защите прав российских атлетов

"Я не намерен оставлять это без ответа. Я, как гражданин Российской Федерации, готовлю обращение в Европейский суд по правам человека на Олимпийский комитет Латвии для защиты интересов российских спортсменов, чьи права грубо нарушены этими рекомендациями. Если в Латвии забыли, что такое права человека, мы им напомним через международные правовые механизмы. Мы также направим официальные запросы в Международный олимпийский комитет с требованием дать правовую оценку этим скандальным указаниям и принять меры к тем, кто пытается превратить спортивные площадки в арену политических провокаций. Нашим атлетам желаю силы духа и уверенности. Они едут побеждать и показывать высший класс, а не участвовать в мелких политических играх. А тем, кто пытается их изолировать, стоит помнить: спорт всегда оказывался сильнее любой временной политической конъюнктуры. Ваша дискриминация лишь укрепляет наше единство и волю к победе", - подчеркнул собеседник агентства.