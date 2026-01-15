Результат российской бобслеистки не учли из-за нейтрального статуса

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Организаторы первенства Европы по бобслею (спортсмены до 23 лет) не учли результат россиянки Софии Степушкиной, объяснив это тем, что нейтральный статус не подтверждает ее принадлежность к данной части света, сообщил РИА Новости тренер сборной России Олег Соколов.

Первенство Европы проходит в Инсбруке в рамках этапа Кубка Европы, в котором принимают участие спортсмены со всех континентов. Россиянка в соревнованиях на монобобах в среду заняла 18-е место, что могло бы принести ей шестой результат в зачете первенства Европы.