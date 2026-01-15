Результат российской бобслеистки не учли из-за нейтрального статуса

https://ria.ru/20260115/stepushkina-2068009473.html
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Организаторы первенства Европы по бобслею (спортсмены до 23 лет) не учли результат россиянки Софии Степушкиной, объяснив это тем, что нейтральный статус не подтверждает ее принадлежность к данной части света, сообщил РИА Новости тренер сборной России Олег Соколов.
Первенство Европы проходит в Инсбруке в рамках этапа Кубка Европы, в котором принимают участие спортсмены со всех континентов. Россиянка в соревнованиях на монобобах в среду заняла 18-е место, что могло бы принести ей шестой результат в зачете первенства Европы.
"Организаторы посчитали Степушкину человеком мира, по их мнению, нейтральный статус не определяет юридическую принадлежность к какому-либо континенту или какой-либо стране. Поэтому Софию Степушкину не включили в зачет первенства Европы", - сказал Соколов.