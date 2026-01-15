Рейтинг@Mail.ru
Результат российской бобслеистки не учли из-за нейтрального статуса - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/stepushkina-2068009473.html
Результат российской бобслеистки не учли из-за нейтрального статуса
Результат российской бобслеистки не учли из-за нейтрального статуса - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Результат российской бобслеистки не учли из-за нейтрального статуса
Организаторы первенства Европы по бобслею (спортсмены до 23 лет) не учли результат россиянки Софии Степушкиной, объяснив это тем, что нейтральный статус не... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T11:32:00+03:00
2026-01-15T11:32:00+03:00
спорт
бобслей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113213/05/1132130579_0:115:2904:1749_1920x0_80_0_0_8723315cdcfb59769ae48d7915ecb501.jpg
https://ria.ru/20251020/zapret-2049309488.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113213/05/1132130579_210:0:2694:1863_1920x0_80_0_0_4f269c75d8374ca45fe87baebeff5dff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бобслей
Спорт, Бобслей
Результат российской бобслеистки не учли из-за нейтрального статуса

Результат российской бобслеистки Степушкиной не учли из-за нейтрального статуса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоссийская бобслеистка
Российская бобслеистка - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Организаторы первенства Европы по бобслею (спортсмены до 23 лет) не учли результат россиянки Софии Степушкиной, объяснив это тем, что нейтральный статус не подтверждает ее принадлежность к данной части света, сообщил РИА Новости тренер сборной России Олег Соколов.
Первенство Европы проходит в Инсбруке в рамках этапа Кубка Европы, в котором принимают участие спортсмены со всех континентов. Россиянка в соревнованиях на монобобах в среду заняла 18-е место, что могло бы принести ей шестой результат в зачете первенства Европы.
"Организаторы посчитали Степушкину человеком мира, по их мнению, нейтральный статус не определяет юридическую принадлежность к какому-либо континенту или какой-либо стране. Поэтому Софию Степушкину не включили в зачет первенства Европы", - сказал Соколов.
Российский скелетонист на трассе в Калгари во время этапа Кубка мира - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Трибунал IBSF признал недопуск россиян в бобслее и скелетоне незаконным
20 октября 2025, 10:52
 
СпортБобслей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Авангард
    ЦСКА
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Лада
    Салават Юлаев
    0
    1
  • Хоккей
    15.01 19:30
    Северсталь
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.01 20:30
    Верона
    Болонья
  • Футбол
    15.01 22:45
    Комо
    Милан
  • Футбол
    15.01 23:00
    Расинг
    Барселона
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Баффало
    Монреаль
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Вашингтон
    Сан-Хосе
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Питтсбург
    Филадельфия
  • Хоккей
    16.01 04:00
    Миннесота
    Виннипег
  • Теннис
    16.01 07:30
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала