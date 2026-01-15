Рейтинг@Mail.ru
Экс-волейболистку "Галатасарая" задержали по делу о наркотиках в Турции
Волейбол
 
11:33 15.01.2026
Экс-волейболистку "Галатасарая" задержали по делу о наркотиках в Турции
Экс-волейболистку "Галатасарая" задержали по делу о наркотиках в Турции
Волейболистка Дерья Чайырган, игравшая ранее в том числе за "Галатасарай", оказалась среди задержанных в четверг в Стамбуле по делу о наркотиках, сообщила... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Экс-волейболистку "Галатасарая" задержали по делу о наркотиках в Турции

В Стамбуле задержали экс-волейболистку "Галатасарая" по делу о наркотиках

© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкие полицейские. Архивное фото
СТАМБУЛ, 15 янв - РИА Новости. Волейболистка Дерья Чайырган, игравшая ранее в том числе за "Галатасарай", оказалась среди задержанных в четверг в Стамбуле по делу о наркотиках, сообщила газета Hürriyet.
Подобные операции в Турции проводятся с октября 2025 года: в рамках начатого расследования были задержаны уже несколько десятков актеров и инфлюенсеров. Следы наркотических средств были обнаружены в крови и волосах нескольких из них. При этом у некоторых задержанных выявили следы наркотических веществ, содержащихся в лекарствах, которые можно приобрести в аптеках по рецепту.
Джан Яман - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Актера Джана Ямана задержали по подозрению в употреблении наркотиков
10 января, 15:11
"В рамках проводимого генпрокуратурой Стамбула расследования задержаны 19 человек, в том числе волейболистка Дерья Чайырган", - сообщил канал.
Тридцативосьмилетняя спортсменка за карьеру успела выступить за ряд клубов, в том числе "Галатасарай" и "Фенербахче".
Канал CNN Türk отмечает, что одна из задержанных ранее фигуранток следствия указала на Чайырган как якобы любовницу арестованного экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Какие именно обвинения касаются волейболистки, пока не уточняется. Нередко задержанных отпускают после дачи показаний под подписку о невыезде. Ранее несколько знаменитостей на допросе признались в употреблении наркотиков.
Садеттин Саран - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Президента "Фенербахче" задержали после положительного теста на наркотики
24 декабря 2025, 20:02
Как сообщали СМИ в понедельник, задержанный актер популярного турецкого сериала "Клюквенный щербет" Догукан Гюнгёр на допросе признался в употреблении наркотиков, но пообещал так больше не делать.
Полиция 19 декабря 2025 года задержала 37-летнюю актрису турецкого сериала "Великолепный век" Эзги Эйюбоглу по подозрению в употреблении наркотиков. По результатам теста, в ее организме обнаружены следы кокаина. Актриса сыграла во втором сезоне "Великолепного века" дочь крымского хана Айбиге-хатун. Актрисе потенциально может грозить арест.
Полиция провела 28 декабря антинаркотические рейды сразу в 34 элитных ночных клубах Стамбула, конфискованы наркотики и оружие с боеприпасами, задержаны 17 человек.
Обладательницу титула "Мисс Турция-2016" Бусе Искендероглу задержали в конце декабря по подозрению в употреблении наркотиков. Также в декабре был задержан и затем отпущен на свободу президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттин Саран после положительного теста на наркотики, а в середине декабря суд арестовал главного редактора турецкого телеканала Habertürk и популярного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя в рамках расследования дела о торговле наркотиками, тест на наркотики оказался положительным, но Эрсой отрицает вину.
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Футболиста Медиалиги задержали за продажу наркотиков, пишут СМИ
16 декабря 2025, 14:07
 
