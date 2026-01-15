Экс-волейболистку "Галатасарая" задержали по делу о наркотиках в Турции

СТАМБУЛ, 15 янв - РИА Новости. Волейболистка Дерья Чайырган, игравшая ранее в том числе за "Галатасарай", оказалась среди задержанных в четверг в Стамбуле по делу о наркотиках, сообщила газета Hürriyet

Подобные операции в Турции проводятся с октября 2025 года: в рамках начатого расследования были задержаны уже несколько десятков актеров и инфлюенсеров. Следы наркотических средств были обнаружены в крови и волосах нескольких из них. При этом у некоторых задержанных выявили следы наркотических веществ, содержащихся в лекарствах, которые можно приобрести в аптеках по рецепту.

"В рамках проводимого генпрокуратурой Стамбула расследования задержаны 19 человек, в том числе волейболистка Дерья Чайырган", - сообщил канал.

Тридцативосьмилетняя спортсменка за карьеру успела выступить за ряд клубов, в том числе " Галатасарай " и " Фенербахче ".

Канал CNN Türk отмечает, что одна из задержанных ранее фигуранток следствия указала на Чайырган как якобы любовницу арестованного экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Какие именно обвинения касаются волейболистки, пока не уточняется. Нередко задержанных отпускают после дачи показаний под подписку о невыезде. Ранее несколько знаменитостей на допросе признались в употреблении наркотиков.

Как сообщали СМИ в понедельник, задержанный актер популярного турецкого сериала "Клюквенный щербет" Догукан Гюнгёр на допросе признался в употреблении наркотиков, но пообещал так больше не делать.

Полиция 19 декабря 2025 года задержала 37-летнюю актрису турецкого сериала "Великолепный век" Эзги Эйюбоглу по подозрению в употреблении наркотиков. По результатам теста, в ее организме обнаружены следы кокаина. Актриса сыграла во втором сезоне "Великолепного века" дочь крымского хана Айбиге-хатун. Актрисе потенциально может грозить арест.

Полиция провела 28 декабря антинаркотические рейды сразу в 34 элитных ночных клубах Стамбула, конфискованы наркотики и оружие с боеприпасами, задержаны 17 человек.