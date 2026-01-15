Ски-альпинист из России занял третье место в спринте на этапе Кубка мира

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россиянин Никита Филиппов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который проходит во французском Куршевеле.

Результат Филиппова составил 2 минуты 46,2 секунды. Он на 4,6 секунды отстал от победителя - испанца Ориоли Кардоны (2.41,6). Второе место занял француз Тибо Ансельме (+3,7).

Филиппову 23 года. Он впервые в карьере вошел в тройку призеров на этапе Кубка мира. Ранее его лучшим результатом было четвертое место в спринте на этапе в австрийском Шладминге, состоявшемся в марте. На чемпионате мира 2025 года он занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е - в спринте.

Филиппов является первым россиянином, который смог отобраться на Олимпиаду-2026 благодаря результатам на этапах Кубка мира. В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) направил спортсмену персональное приглашение на Олимпиаду, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.