Ски-альпинист из России занял третье место в спринте на этапе Кубка мира
16:13 15.01.2026 (обновлено: 16:56 15.01.2026)
Ски-альпинист из России занял третье место в спринте на этапе Кубка мира
Ски-альпинист из России занял третье место в спринте на этапе Кубка мира
Россиянин Никита Филиппов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который проходит во французском Куршевеле. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026
Ски-альпинист из России занял третье место в спринте на этапе Кубка мира

Российский ски-альпинист Филиппов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира

Российский ски-альпинист Никита Филиппов
Российский ски-альпинист Никита Филиппов . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россиянин Никита Филиппов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который проходит во французском Куршевеле.
Результат Филиппова составил 2 минуты 46,2 секунды. Он на 4,6 секунды отстал от победителя - испанца Ориоли Кардоны (2.41,6). Второе место занял француз Тибо Ансельме (+3,7).
Филиппову 23 года. Он впервые в карьере вошел в тройку призеров на этапе Кубка мира. Ранее его лучшим результатом было четвертое место в спринте на этапе в австрийском Шладминге, состоявшемся в марте. На чемпионате мира 2025 года он занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е - в спринте.
Филиппов является первым россиянином, который смог отобраться на Олимпиаду-2026 благодаря результатам на этапах Кубка мира. В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) направил спортсмену персональное приглашение на Олимпиаду, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В женском спринте россиянки Ирина Рачинская, Ирина Умницына и Дарья Зинченко не смогли выйти в полуфинал. Рачинская с результатом 3.37,6 заняла четвертое место в своей группе из шести спортсменок, Умницына финишировала следом с отставанием 16,7 секунды. Зинченко (3.39,1) также стала четвертой в своей группе.
Российский ски-альпинист получил международную лицензию на сезон
