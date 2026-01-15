https://ria.ru/20260115/ski-2068096359.html
Ски-альпинист из России занял третье место в спринте на этапе Кубка мира
Ски-альпинист из России занял третье место в спринте на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Ски-альпинист из России занял третье место в спринте на этапе Кубка мира
Россиянин Никита Филиппов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который проходит во французском Куршевеле. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T16:13:00+03:00
2026-01-15T16:13:00+03:00
2026-01-15T16:56:00+03:00
спорт
ски-альпинизм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020348577_0:256:960:796_1920x0_80_0_0_dc41007ffbd968f8dfaea90d08276c1e.jpg
https://ria.ru/20260107/ski-alpinizm-2066720310.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020348577_0:95:960:815_1920x0_80_0_0_88967ffaa197dd952b2aa5601835faf9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ски-альпинизм
Ски-альпинист из России занял третье место в спринте на этапе Кубка мира
Российский ски-альпинист Филиппов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россиянин Никита Филиппов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который проходит во французском Куршевеле.
Результат Филиппова составил 2 минуты 46,2 секунды. Он на 4,6 секунды отстал от победителя - испанца Ориоли Кардоны (2.41,6). Второе место занял француз Тибо Ансельме (+3,7).
Филиппову 23 года. Он впервые в карьере вошел в тройку призеров на этапе Кубка мира. Ранее его лучшим результатом было четвертое место в спринте на этапе в австрийском Шладминге, состоявшемся в марте. На чемпионате мира 2025 года он занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е - в спринте.
Филиппов является первым россиянином, который смог отобраться на Олимпиаду-2026 благодаря результатам на этапах Кубка мира. В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) направил спортсмену персональное приглашение на Олимпиаду, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В женском спринте россиянки Ирина Рачинская, Ирина Умницына и Дарья Зинченко не смогли выйти в полуфинал. Рачинская с результатом 3.37,6 заняла четвертое место в своей группе из шести спортсменок, Умницына финишировала следом с отставанием 16,7 секунды. Зинченко (3.39,1) также стала четвертой в своей группе.