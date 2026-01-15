Рейтинг@Mail.ru
Ученик Тутберидзе лидирует после короткой программы на чемпионате Европы
21:19 15.01.2026 (обновлено: 21:42 15.01.2026)
Ученик Тутберидзе лидирует после короткой программы на чемпионате Европы
Ученик Тутберидзе лидирует после короткой программы на чемпионате Европы
Бывший российский фигурист Георгий Рештенко, ныне представляющий Чехию, занимает седьмое место после короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Ученик Тутберидзе лидирует после короткой программы на чемпионате Европы

Ученик Тутберидзе Эгадзе лидирует после короткой программы на чемпионате Европы

Коньки для фигурного катания. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бывший российский фигурист Георгий Рештенко, ныне представляющий Чехию, занимает седьмое место после короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в английском Шеффилде.
Рештенко получил за прокат 78,62 балла. Лидирует грузинский фигурист Ника Эгадзе, набравший 91,28 балла. Второе и третье места занимают братья Александр Селевко (88,71) и Михаил Селевко (88,28) из Эстонии. Действующий чемпион Европы швейцарец Лукас Бричги идет шестым (82,12).
Представлявший Россию Владимир Самойлов (Польша, 64,55) стал 23-м, Генрих Гартунг (Германия, 64,45) - 24-м.
Произвольную программу одиночники представят в субботу.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Метелкина и Берулава лидируют на чемпионате Европы по фигурному катанию
14 января, 19:13
Метелкина и Берулава лидируют на чемпионате Европы по фигурному катанию
14 января, 19:13
 
Фигурное катание
 
