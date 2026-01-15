Рейтинг@Mail.ru
Уволивший тренера "Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании
02:22 15.01.2026 (обновлено: 02:26 15.01.2026)
Уволивший тренера "Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании
Уволивший тренера "Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании
Выступающий в Сегунде клуб "Альбасете" нанес поражение мадридскому "Реалу" в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу и выбил столичный клуб из розыгрыша... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
футбол
спорт
альваро арбелоа
хаби алонсо
реал мадрид
альбасете
кубок испании
спорт, альваро арбелоа, хаби алонсо, реал мадрид, альбасете, кубок испании
Футбол, Спорт, Альваро Арбелоа, Хаби Алонсо, Реал Мадрид, Альбасете, Кубок Испании
Уволивший тренера "Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании

Клуб Сегунды "Альбасете" выбил "Реал" из Кубка Испании по футболу

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Выступающий в Сегунде клуб "Альбасете" нанес поражение мадридскому "Реалу" в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу и выбил столичный клуб из розыгрыша турнира.
Встреча, которая прошла в среду в Альбасете в условиях сильного тумана, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. В составе победителей забили Хави Вильяр (42-я минута), Хефе Бетанкор (82, 90+5). Голы "Реала" на счету Франко Мастантуоно (45+3) и Гонсало Гарсии (90+1).
Кубок Испании
14 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Альбасете
3 : 2
Реал Мадрид
42‎’‎ • Хави Вильяр
(Хосе Карлос Лазо)
82‎’‎ • Jefte Betancor
90‎’‎ • Jefte Betancor
45‎’‎ • Franco Mastantuono
90‎’‎ • Gonzalo Garcia
(Арда Гюлер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Матч стал первым для Альваро Арбелоа на посту главного тренера мадридского клуба. В понедельник он сменил на этом посту Хаби Алонсо.
Предыдущий раз "Реал" вылетал из Кубка Испании на стадии 1/8 финала в 2024 году.
Соперник "Альбасете", выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Испании, по 1/4 финала станет известен по итогам жеребьевки.

Результаты других матчей:

  • "Алавес" - "Райо Вальекано" - 2:0;
  • "Бетис" - "Эльче" - 2:1.
Юрген Клопп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Клопп прокомментировал уход Алонсо из "Реала"
