Уволивший тренера "Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Выступающий в Сегунде клуб "Альбасете" нанес поражение мадридскому "Реалу" в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу и выбил столичный клуб из розыгрыша турнира.

Встреча, которая прошла в среду в Альбасете в условиях сильного тумана, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. В составе победителей забили Хави Вильяр (42-я минута), Хефе Бетанкор (82, 90+5). Голы "Реала" на счету Франко Мастантуоно (45+3) и Гонсало Гарсии (90+1).

Матч стал первым для Альваро Арбелоа на посту главного тренера мадридского клуба. В понедельник он сменил на этом посту Хаби Алонсо.

Предыдущий раз "Реал" вылетал из Кубка Испании на стадии 1/8 финала в 2024 году.

Соперник "Альбасете", выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Испании, по 1/4 финала станет известен по итогам жеребьевки.

Результаты других матчей: