Уволивший тренера "Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Выступающий в Сегунде клуб "Альбасете" нанес поражение мадридскому "Реалу" в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу и выбил столичный клуб из розыгрыша турнира.
Встреча, которая прошла в среду в Альбасете в условиях сильного тумана, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. В составе победителей забили Хави Вильяр (42-я минута), Хефе Бетанкор (82, 90+5). Голы "Реала" на счету Франко Мастантуоно (45+3) и Гонсало Гарсии (90+1).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.