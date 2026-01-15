Новый тренер "Реала" взял на себя ответственность за вылет из Кубка Испании

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Новый главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа взял на себя ответственность за поражение в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу от клуба второго дивизиона "Альбасете".
Встреча, которая прошла в среду в Альбасете в условиях сильного тумана, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. Матч стал первым для Арбелоа в должности главного тренера мадридского клуба. В понедельник он сменил на посту Хаби Алонсо.
«
"В этом клубе даже ничья - это плохо, трагедия, а представьте себе такое поражение. Тем более от соперника из дивизиона ниже. Если кто-то и виноват, так это я, поскольку именно я принимал решения относительно состава, тактики игры и замен. Я могу лишь поблагодарить игроков за теплый прием. У меня очень талантливая команда, и им непросто сделать все, что я от них требовал", - сказал на пресс-конференции Арбелоа, слова которого приводит Marca.
"Альбасете" занимает 17-е место в турнирной таблице Сегунды. Соперник команды по четвертьфиналу станет известен по итогам жеребьевки.