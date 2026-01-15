Рейтинг@Mail.ru
Новый тренер "Реала" взял на себя ответственность за вылет из Кубка Испании
Футбол
 
02:23 15.01.2026
Новый тренер "Реала" взял на себя ответственность за вылет из Кубка Испании
Новый тренер "Реала" взял на себя ответственность за вылет из Кубка Испании - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Новый тренер "Реала" взял на себя ответственность за вылет из Кубка Испании
Новый главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа взял на себя ответственность за поражение в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу от клуба второго... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
спорт, альваро арбелоа, альбасете, реал мадрид, кубок испании, хаби алонсо
Футбол, Спорт, Альваро Арбелоа, Альбасете, Реал Мадрид, Кубок Испании, Хаби Алонсо
Новый тренер "Реала" взял на себя ответственность за вылет из Кубка Испании

Новый тренер "Реала" Арбелоа взял ответственность за вылет из Кубка Испании

© Getty Images / Quality Sport ImagesАльваро Арбелоа (слева)
Альваро Арбелоа (слева) - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Новый главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа взял на себя ответственность за поражение в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу от клуба второго дивизиона "Альбасете".
Встреча, которая прошла в среду в Альбасете в условиях сильного тумана, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. Матч стал первым для Арбелоа в должности главного тренера мадридского клуба. В понедельник он сменил на посту Хаби Алонсо.
«
"В этом клубе даже ничья - это плохо, трагедия, а представьте себе такое поражение. Тем более от соперника из дивизиона ниже. Если кто-то и виноват, так это я, поскольку именно я принимал решения относительно состава, тактики игры и замен. Я могу лишь поблагодарить игроков за теплый прием. У меня очень талантливая команда, и им непросто сделать все, что я от них требовал", - сказал на пресс-конференции Арбелоа, слова которого приводит Marca.
"Альбасете" занимает 17-е место в турнирной таблице Сегунды. Соперник команды по четвертьфиналу станет известен по итогам жеребьевки.
Хаби Алонсо и Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Не простили поражения от "Барселоны": "Реал" избавился от главного тренера
12 января, 21:30
 
ФутболСпортАльваро АрбелоаАльбасетеРеал МадридКубок ИспанииХаби Алонсо
 
