СМИ: МОК может сократить число мест проведения зимних ОИ из-за потепления

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность сокращения числа потенциальных мест проведения зимних Олимпийских игр из-за глобального потепления, следует из данных исследований и комментария председателя комиссии организации по определению хозяев зимних соревнований Карла Штосса, который приводит Ассошиэйтед Пресс.

Согласно исследованию профессора Университета Ватерлоо Дэниела Скотта и доцента Университета Инсбрука Роберта Штайгера, из 93 горных локаций, которые в настоящее время обладают инфраструктурой для проведения соревнований элитного уровня, только 52, по прогнозам, будут иметь необходимую глубину снежного покрова и достаточно холодные температуры для проведения Игр в 2050-х годах. К 2080-м это число может сократиться до 30 - в зависимости от того, насколько будет сокращен объем выбросов углекислого газа.

Отмечается, что МОК отдает приоритет местам, где не менее 80% спортивных объектов уже существуют, что еще больше сужает круг потенциальных хозяев. Моделирование исследования показывает, что к середине века практически не останется локаций, способных принимать соревнования по зимним видам спорта без искусственного снега.

В исследовании указано, что ряд бывших олимпийских столиц может не соответствовать критериям климатической надежности в середине XXI века. В этот список входят Гренобль и Шамони (Франция), Гармиш-Партенкирхен (Германия), а также Сочи. Ряд других мест, включая Ванкувер (Канада), Сараево (Босния и Герцеговина), Осло (Норвегия) и Палисейдс Тахо (США), отнесены к зонам повышенного климатического риска.

Штосс отмечает, что в будущем из-за климатических изменений МОК, возможно, придется сократить число видов спорта, спортсменов и количество зрителей на соревнованиях. По его словам, организация также рассматривает вариант создания постоянного "пула мест" проведения зимних Игр с ротацией между ними. Кроме того, обсуждается проведение соревнований в более ранние сроки. Это связано в том числе с Паралимпийскими играми, которые начинаются спустя две недели после окончания Олимпиады в марте, когда погода становится слишком теплой для проведения подобных соревнований. При этом авторы исследования отмечают, что если начинать оба соревнования примерно на три недели раньше, количество климатически надежных локаций для Паралимпиады почти удвоится.