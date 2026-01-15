Рейтинг@Mail.ru
Леонов рассказал о подводных камнях в подготовке Коростелева и Непряевой
Лыжные гонки
 
12:01 15.01.2026
Леонов рассказал о подводных камнях в подготовке Коростелева и Непряевой
Леонов рассказал о подводных камнях в подготовке Коростелева и Непряевой
Леонов рассказал о подводных камнях в подготовке Коростелева и Непряевой
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал РИА Новости, что в подготовке поездки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на Олимпиаду РИА Новости Спорт, 15.01.2026
лыжные гонки
спортивный арбитражный суд (cas)
дарья непряева
савелий коростелев
спорт
Лыжные гонки, Спортивный арбитражный суд (CAS), Дарья Непряева, Савелий Коростелев
Лыжные гонки, Спортивный арбитражный суд (CAS), Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Спорт
Леонов рассказал о подводных камнях в подготовке Коростелева и Непряевой

Леонов заявил о подводных камнях при подготовке Коростелева и Непряевой к ОИ

Савелий Коростелев
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Савелий Коростелев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал РИА Новости, что в подготовке поездки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на Олимпиаду есть немало подводных камней.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Они завоевали квоты для участия в Олимпиаде.
"На самом деле окончательное решение пока не принято. Есть немало подводных камней, связанных с техническими моментами. Кроме того, у некоторых из технического персонала есть проблемы с визами. Дело в том, что едут на Олимпиаду не просто два человека. Вместе с ними отправляются и их сервис‑службы, которые занимаются их подготовкой. Возникает множество технических вопросов, поэтому я бы не стал заранее говорить о том, каких результатов мы от них ждем", - сказал Леонов.
"Конечно, мы всегда хотим, чтобы они показали свой лучший результат. Можно сказать, что они пока "сели в последний вагон", но до конечной станции еще не доехали. То, что они попадут на соревнования и выступят, уже будет значимым событием - важным шагом для страны, возвращением на серьезный старт. А дальше они, безусловно, будут стараться показать лучшее время и достичь максимального результата. Я лично знаю этих спортсменов: они очень амбициозны и нацелены на высокие достижения", - добавил Леонов.
На данный момент лучшим результатом Коростелева на Кубке мира было четвертое место в масс-старте свободным стилем, прошедшим в рамках многодневки "Тур де Ски". Непряева в той гонке у женщин стала шестой, также показав свой лучший результат.
"Сейчас самое важное - решить технические вопросы, чтобы они смогли попасть на Олимпиаду. Если все сложится неудачно, следующая подобная возможность появится только через четыре года. Для спортсмена любой, даже небольшой шанс попасть на Олимпиаду - это уже значимое событие. Мы уже прошли отбор, но, повторюсь, финальные технические вопросы пока не решены. Будем болеть и надеяться, что они смогут участвовать. А если будут заявлены - будем поддерживать их и желать им успеха", - отметил Леонов.
Лыжные гонки, Спортивный арбитражный суд (CAS), Дарья Непряева, Савелий Коростелев
 
Версия 2023.1 Beta
