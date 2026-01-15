Леонов рассказал о подводных камнях в подготовке Коростелева и Непряевой

КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал РИА Новости, что в подготовке поездки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на Олимпиаду есть немало подводных камней.

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева Савелий Коростелев . Они завоевали квоты для участия в Олимпиаде.

"На самом деле окончательное решение пока не принято. Есть немало подводных камней, связанных с техническими моментами. Кроме того, у некоторых из технического персонала есть проблемы с визами. Дело в том, что едут на Олимпиаду не просто два человека. Вместе с ними отправляются и их сервис‑службы, которые занимаются их подготовкой. Возникает множество технических вопросов, поэтому я бы не стал заранее говорить о том, каких результатов мы от них ждем", - сказал Леонов.

"Конечно, мы всегда хотим, чтобы они показали свой лучший результат. Можно сказать, что они пока "сели в последний вагон", но до конечной станции еще не доехали. То, что они попадут на соревнования и выступят, уже будет значимым событием - важным шагом для страны, возвращением на серьезный старт. А дальше они, безусловно, будут стараться показать лучшее время и достичь максимального результата. Я лично знаю этих спортсменов: они очень амбициозны и нацелены на высокие достижения", - добавил Леонов.

На данный момент лучшим результатом Коростелева на Кубке мира было четвертое место в масс-старте свободным стилем, прошедшим в рамках многодневки "Тур де Ски". Непряева в той гонке у женщин стала шестой, также показав свой лучший результат.