Ассист Кузьменко не спас "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ
Ассист Кузьменко не спас "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Ассист Кузьменко не спас "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ
"Вегас Голден Найтс" одержал победу над "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 15.01.2026
