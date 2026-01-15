Рейтинг@Mail.ru
Ассист Кузьменко не спас "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:12 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/kuzmenko-2067977880.html
Ассист Кузьменко не спас "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ
Ассист Кузьменко не спас "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Ассист Кузьменко не спас "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ
"Вегас Голден Найтс" одержал победу над "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T09:12:00+03:00
2026-01-15T09:12:00+03:00
хоккей
спорт
андрей кузьменко
митч марнер
марк стоун
вегас голден найтс
лос-анджелес кингз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012651419_423:75:2903:1470_1920x0_80_0_0_b304af2d0f68aea7bd2e23b81173d633.jpg
https://ria.ru/20260115/panara-2067972575.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012651419_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58863b42c1be852835c757ae5c30ac9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей кузьменко, митч марнер, марк стоун, вегас голден найтс, лос-анджелес кингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Кузьменко, Митч Марнер, Марк Стоун, Вегас Голден Найтс, Лос-Анджелес Кингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Ассист Кузьменко не спас "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ

Передача Кузьменко не спасла "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ с "Вегасом"

© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Лос-Анджелес"Хоккеисты клуба НХЛ "Лос-Анджелес"
Хоккеисты клуба НХЛ Лос-Анджелес - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Лос-Анджелес"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" одержал победу над "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу "Вегаса". В составе победителей шайбы забросили Брэйден Боуман (24-я минута), Митч Марнер (53) и Марк Стоун (61). У хозяев отличились Кевин Фиала (47), которому ассистировал российский нападающий Андрей Кузьменко, и Брандт Кларк (59).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
15 января 2026 • начало в 06:00
Закончен в OT
Лос-Анджелес
2 : 3
Вегас
46:24 • Кевин Фиала
(Алекс Теркотт, Андрей Кузьменко)
58:34 • Брандт Кларк
(Адриан Кемпе, Кевин Фиала)
23:56 • Braeden Bowman
(Джек Айкел, Ши Теодор)
52:07 • Митчелл Марнер
(Марк Стоун, Джек Айкел)
60:25 • Марк Стоун
(Джек Айкел)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Кузьменко отдал девятую результативную передачу в сезоне, всего в его активе 18 очков (9 голов + 9 передач) в 41 матче.
"Вегас" одержал пятую победу подряд. Команда, набрав 56 очков, поднялась на первую строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где "Лос-Анджелес" с 49 баллами занимает пятую позицию.
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Оттава" обыграла "Рейнджерс" в матче НХЛ, Панарин и Зуб сделали по ассисту
08:28
 
ХоккейСпортАндрей КузьменкоМитч МарнерМарк СтоунВегас Голден НайтсЛос-Анджелес КингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Авангард
    ЦСКА
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Лада
    Салават Юлаев
    0
    1
  • Хоккей
    15.01 19:30
    Северсталь
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.01 20:30
    Верона
    Болонья
  • Футбол
    15.01 22:45
    Комо
    Милан
  • Футбол
    15.01 23:00
    Расинг
    Барселона
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Баффало
    Монреаль
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Вашингтон
    Сан-Хосе
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Питтсбург
    Филадельфия
  • Хоккей
    16.01 04:00
    Миннесота
    Виннипег
  • Теннис
    16.01 07:30
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала