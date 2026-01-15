Победа придаст Большунову новые силы, считает Крянин

"И этот успех придаст Саше хороший положительный импульс. Потому что перед сезоном и по его ходу проделывается большая работа, спортсмены отказываются от многого и всегда в итоге должен быть результат. И когда это получается, то победа придает новые силы для того, чтобы двигаться дальше", - подчеркнул собеседник агентства.