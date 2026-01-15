https://ria.ru/20260115/kryanin-2068079225.html
Победа придаст Большунову новые силы, считает Крянин
2026-01-15T15:17:00+03:00
2026-01-15T15:17:00+03:00
2026-01-15T15:25:00+03:00
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Первый успех в сезоне очень важен в психологическом плане, победа добавит положительных эмоций и сил трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, заявил РИА Новости член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Большунов
в четверг выиграл гонку на 15 км свободным стилем с раздельным стартом на шестом этапе Кубка России, проходящем в Казани
. Спортсмен показал результат 32 минуты 22,2 секунды.
«
"Я рад за Александра, который сумел справиться с болячками, которые раньше не давали ему добиться успеха. Ведь если у тебя есть проблемы, и ты с ними не справишься, то не сможешь победить. А любой спортсмен получает удовлетворение только от первого места. Саша со всем справился и после сегодняшней гонки, думаю, он получил удовлетворение. В том числе и от того, что он стоит на первой ступени пьедестала почета", - сказал Крянин
.
"И этот успех придаст Саше хороший положительный импульс. Потому что перед сезоном и по его ходу проделывается большая работа, спортсмены отказываются от многого и всегда в итоге должен быть результат. И когда это получается, то победа придает новые силы для того, чтобы двигаться дальше", - подчеркнул собеседник агентства.
В субботу в рамках этапа пройдут мужской и женский спринты, в воскресенье соревнования в Казани завершатся скиатлоном на 20 км у мужчин и женщин.