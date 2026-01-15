Россиянин стал 19-м на этапе ралли-марафона "Дакар"

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, заняли 19-е место на 11-м этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.

Протяженность спецучастка составила 346 километров. Победу на этапе одержал швед Маттиас Экстрём (Ford; 2 часа 47 минут 22 секунды), который опередил Кротова и Жильцова на 15 минут 7 секунд. Вторым финишировал француз Ромен Дюма (Ford; отставание +1 минута 22 секунды), тройку замкнул испанец Карлос Сайнс – старший (Ford; +2.26). В общем зачете лидирует катарец Насер Аль-Аттия (Dacia; 44:39.59 секунд), Кротов и Жильцов занимают 34-ю позицию (+7:41.25).

В классе Challenger первое место занял аргентинец Николас Кавильяссо (Taurus; 3:17.27), вторым стал Пауль Спирингс (Taurus; +0.29), третьей - представительница Саудовской Аравии Дания Акиль (Taurus; +1.03). В общем зачете лидирует испанец Пау Наварро (Taurus, 49:52.46). Россияне Сергей Ременник и Алексей Игнатов (Taurus; +16.01) завершили этап на 13-м месте, в общем зачете они занимают 19-ю строчку (+12:44.25).

В зачете мотоциклистов лучшим стал американец Скайлер Хоус (Honda; 3:09.02), далее расположились лидер общего зачета француз Адриен ван Беверен (Honda; +0.21) и испанец Эдгар Канет (KTM; +1.15). В общем зачете лидирует аргентинец Лусиано Бенавидес (KTM; 44:48.48)

В зачете грузовиков победу одержал чех Алеш Лопрайс (Iveco; 3:19.59), вторым стал литовец Вайдотас Зала (Iveco; +2.31), который лидирует в общем зачете (51:55.41), третьим - Митчел ван ден Бринк (MM Technology; +4.19). Среди мотовездеходов в классе SSV первым финишировал лидер зачета американец Брук Хэгер (Polaris; 3:30.11), вторым стал аргентинец Иеремия Гонсалес Фериоли (Can-Am: +0.51), третьим - швед Йохан Кристофферссон (Polaris; +3.05).