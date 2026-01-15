Рейтинг@Mail.ru
Источник: в ISU обсуждают масштабные реформы в одиночном и парном катании
Фигурное катание
Фигурное катание
 
18:35 15.01.2026 (обновлено: 18:56 15.01.2026)
Источник: в ISU обсуждают масштабные реформы в одиночном и парном катании
Источник: в ISU обсуждают масштабные реформы в одиночном и парном катании
Источник: в ISU обсуждают масштабные реформы в одиночном и парном катании
Серьезное реформирование концепции программ в фигурном катании обсудят в Международном союзе конькобежцев (ISU), сообщили РИА Новости несколько источников,... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
фигурное катание
москва
шеффилд
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
москва
шеффилд
москва, шеффилд, международный союз конькобежцев (isu), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Москва, Шеффилд, Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026
Источник: в ISU обсуждают масштабные реформы в одиночном и парном катании

В ISU думают о введении технической и артистической программ

Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
© РИА Новости / Сергей Бобылев
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости, Влад Жуков, Андрей Симоненко. Серьезное реформирование концепции программ в фигурном катании обсудят в Международном союзе конькобежцев (ISU), сообщили РИА Новости несколько источников, близких к ситуации.
Отмечается, что в союзе возникла идея о внедрении в одиночном и парном катании системы, напоминающей концепцию технической и артистической программ, которую ранее рассматривали в ISU. В четверг она была вынесена на предварительное обсуждение на масштабном семинаре, организованном техническими комитетами по одиночному/парному катанию и танцам на льду в рамках чемпионата Европы в Шеффилде. На нем присутствовали многие представители национальных федераций, а также судейского корпуса.
Так, длительность первой программы, согласно предварительным планам, составит 2 минуты 40 секунд, второй - 3 минуты 30 секунд. В первой из них может быть разрешено неограниченное количество прыжковых элементов, вторая же будет проходить "с обилием хореоэлементов". Запрета на прыжки в артистической программе на данном этапе не предполагается, однако подчеркивается, что прыжковые элементы "не будут играть в ней решающей роли". Также, согласно предварительному плану, фигуристов предлагается наказывать за падения штрафом от 80% до 100% от стоимости элемента, на котором допущено падение. При этом идея с полным обнулением на данном этапе не находит понимания у представителей национальных федераций.
Кроме того, серьезные реформы предлагается ввести в парном катании. Так, в ISU высказали планы об исключении из программ тодеса и некоторых других элементов. О планах реформировать танцы на льду в настоящее время неизвестно. Отдельно отмечается, что в случае внедрения технической и артистической программ планируется вручать медали за попадание в тройку в каждой из них. Данное нововведение рассматривают в качестве "расширения медального разнообразия" фигурного катания.
Источники агентства отметили, что на данном этапе ISU ведет сбор мнений по данной инициативе. После анализа обратной связи технические комитеты должны будут подготовить детальный проект предполагаемых изменений, который после всех предварительных обсуждений должен будет поступить в совет ISU для его утверждения или отклонения.
Ранее источник РИА Новости сообщил со ссылкой на внутренний документ ISU, что союз предлагает проект масштабных изменений в международный календарь с введением новых турниров - полуфиналов Гран-при. Также в ISU предлагают сократить короткую и произвольную программы и рассмотреть возможность обязать фигуристов готовить две разные произвольные на сезон. Отмечается, что данный проект рассматривается параллельно с идеей технической и артистической программ. При этом он уже оформлен на бумаге и рассматривается на данном этапе как приоритетный.
Фигурное катание
ISU готовит революционные изменения в фигурном катании
14 января, 14:13
 
Фигурное катание, Москва, Шеффилд, Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026
 
