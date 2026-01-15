Источник: в ISU обсуждают масштабные реформы в одиночном и парном катании

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости, Влад Жуков, Андрей Симоненко. Серьезное реформирование концепции программ в фигурном катании обсудят в Международном союзе конькобежцев (ISU), сообщили РИА Новости несколько источников, близких к ситуации.

Отмечается, что в союзе возникла идея о внедрении в одиночном и парном катании системы, напоминающей концепцию технической и артистической программ, которую ранее рассматривали в ISU. В четверг она была вынесена на предварительное обсуждение на масштабном семинаре, организованном техническими комитетами по одиночному/парному катанию и танцам на льду в рамках чемпионата Европы в Шеффилде . На нем присутствовали многие представители национальных федераций, а также судейского корпуса.

Так, длительность первой программы, согласно предварительным планам, составит 2 минуты 40 секунд, второй - 3 минуты 30 секунд. В первой из них может быть разрешено неограниченное количество прыжковых элементов, вторая же будет проходить "с обилием хореоэлементов". Запрета на прыжки в артистической программе на данном этапе не предполагается, однако подчеркивается, что прыжковые элементы "не будут играть в ней решающей роли". Также, согласно предварительному плану, фигуристов предлагается наказывать за падения штрафом от 80% до 100% от стоимости элемента, на котором допущено падение. При этом идея с полным обнулением на данном этапе не находит понимания у представителей национальных федераций.

Кроме того, серьезные реформы предлагается ввести в парном катании. Так, в ISU высказали планы об исключении из программ тодеса и некоторых других элементов. О планах реформировать танцы на льду в настоящее время неизвестно. Отдельно отмечается, что в случае внедрения технической и артистической программ планируется вручать медали за попадание в тройку в каждой из них. Данное нововведение рассматривают в качестве "расширения медального разнообразия" фигурного катания.

Источники агентства отметили, что на данном этапе ISU ведет сбор мнений по данной инициативе. После анализа обратной связи технические комитеты должны будут подготовить детальный проект предполагаемых изменений, который после всех предварительных обсуждений должен будет поступить в совет ISU для его утверждения или отклонения.