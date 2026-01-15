https://ria.ru/20260115/futbol-2067950021.html
Сборная Марокко по пенальти обыграла нигерийцев
Сборная Марокко по футболу в серии пенальти нанесла поражение национальной команде Нигерии в полуфинальном матче домашнего Кубка африканских наций. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T02:48:00+03:00
футбол
спорт
марокко
кубок африканских наций
рабат
нигерия
