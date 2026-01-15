Рейтинг@Mail.ru
Сборная Марокко по пенальти обыграла нигерийцев
Футбол
 
02:48 15.01.2026
Сборная Марокко по пенальти обыграла нигерийцев
Сборная Марокко по пенальти обыграла нигерийцев
Сборная Марокко по футболу в серии пенальти нанесла поражение национальной команде Нигерии в полуфинальном матче домашнего Кубка африканских наций. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Сборная Марокко по пенальти обыграла нигерийцев

Сборная Марокко обыграла нигерийцев и вышла в финал Кубка африканских наций

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сборная Марокко по футболу в серии пенальти нанесла поражение национальной команде Нигерии в полуфинальном матче домашнего Кубка африканских наций.
Основное и дополнительное время встречи в марокканском Рабате завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались марокканцы - 4:2.
В финале турнира марокканцы встретятся с сенегальцами, которые ранее в среду обыграли команду Египта. Решающая игра Кубка африканских наций пройдет 18 января в Рабате. Нигерийцы сыграют с египтянами в матче за третье место днем ранее в Касабланке.
Болельщики сборной Сенегала на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Гол Мане принес сенегальцам победу над египтянами в полуфинале Кубка Африки
