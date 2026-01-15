"Арсенал" одолел "Челси" в полуфинале Кубка английской лиги

https://ria.ru/20260115/futbol-2067943747.html
"Арсенал" обыграл "Челси" в лондонском дерби в рамках первого полуфинального матча Кубка английской лиги по футболу. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Футболисты "Арсенала" обыграли "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка Англии