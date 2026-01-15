Рейтинг@Mail.ru
"Арсенал" одолел "Челси" в полуфинале Кубка английской лиги - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:44 15.01.2026 (обновлено: 02:19 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/futbol-2067943747.html
"Арсенал" одолел "Челси" в полуфинале Кубка английской лиги
"Арсенал" одолел "Челси" в полуфинале Кубка английской лиги - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
"Арсенал" одолел "Челси" в полуфинале Кубка английской лиги
"Арсенал" обыграл "Челси" в лондонском дерби в рамках первого полуфинального матча Кубка английской лиги по футболу. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T01:44:00+03:00
2026-01-15T02:19:00+03:00
футбол
спорт
бен уайт
арсенал (лондон)
челси
алехандро гарначо
виктор дьекереш
кубок английской лиги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067946437_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_0056b641f55bc3343e8e9ee6afa27229.jpg
https://ria.ru/20260111/angliya-2067259762.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067946437_25:0:2754:2047_1920x0_80_0_0_544b0abd307efba4b2ea248e06579b49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бен уайт, арсенал (лондон), челси, алехандро гарначо, виктор дьекереш, кубок английской лиги
Футбол, Спорт, Бен Уайт, Арсенал (Лондон), Челси, Алехандро Гарначо, Виктор Дьекереш, Кубок английской лиги
"Арсенал" одолел "Челси" в полуфинале Кубка английской лиги

Футболисты "Арсенала" обыграли "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка Англии

© Getty Images / David PriceКай Хаверц
Кай Хаверц - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Getty Images / David Price
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Арсенал" обыграл "Челси" в лондонском дерби в рамках первого полуфинального матча Кубка английской лиги по футболу.
Встреча, которая прошла в среду на стадионе "синих" в Лондоне, завершилась победой "канониров" со счетом 3:2. У победителей мячи забили Бен Уайт (7-я минута), Виктор Дьёкереш (49) и Мартин Субименди (71). У хозяев дубль оформил Алехандро Гарначо (57, 83).
Второй матч полуфинального противостояния лондонских команд пройдет 3 февраля на поле "Арсенала".
Футболисты Арсенала - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Арсенал" прошел "Портсмут" в Кубке Англии, Мартинелли оформил хет-трик
11 января, 19:05
 
ФутболСпортБен УайтАрсенал (Лондон)ЧелсиАлехандро ГарначоВиктор ДьекерешКубок английской лиги
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Авангард
    ЦСКА
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Лада
    Салават Юлаев
    0
    1
  • Хоккей
    15.01 19:30
    Северсталь
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.01 20:30
    Верона
    Болонья
  • Футбол
    15.01 22:45
    Комо
    Милан
  • Футбол
    15.01 23:00
    Расинг
    Барселона
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Баффало
    Монреаль
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Вашингтон
    Сан-Хосе
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Питтсбург
    Филадельфия
  • Хоккей
    16.01 04:00
    Миннесота
    Виннипег
  • Теннис
    16.01 07:30
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала