Российские фристайлистки не прошли в финал на этапе Кубка мира
Российские фристайлистки не прошли в финал на этапе Кубка мира
Россиянки Анастасия Таталина и Лана Прусакова не отобрались в финал на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине слоупстайл, проходящем в швейцарском Лаксе. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T13:17:00+03:00
2026-01-15T13:17:00+03:00
2026-01-15T13:17:00+03:00
анастасия таталина
лана прусакова
кубок мира по фристайлу
фристайл
анастасия таталина, лана прусакова, кубок мира по фристайлу, фристайл
Анастасия Таталина, Лана Прусакова, Кубок мира по фристайлу, Фристайл
Россиянки Таталина и Прусакова не прошли в финал этапа Кубка мира по фристайлу