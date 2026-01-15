Рейтинг@Mail.ru
Российские фристайлистки не прошли в финал на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
13:17 15.01.2026
Российские фристайлистки не прошли в финал на этапе Кубка мира
Российские фристайлистки не прошли в финал на этапе Кубка мира
Российские фристайлистки не прошли в финал на этапе Кубка мира

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАнастасия Таталина
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россиянки Анастасия Таталина и Лана Прусакова не отобрались в финал на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине слоупстайл, проходящем в швейцарском Лаксе.
В лучшей из трех попыток Таталина показала результат 61,08 балла и заняла 13-е место. Прусакова (49,40) стала 21-й. Победительницей стала китаянка Эйлин Гу (81,68).
Финалистками стали десять лучших спортсменок по итогам квалификации. Медали будут разыграны в воскресенье.
Этап в Лаксе является отборочным соревнованием к зимней Олимпиаде, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в нейтральном статусе.
