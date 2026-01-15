Рейтинг@Mail.ru
FIS отказала россиянке в предоставлении нейтрального статуса
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
13:56 15.01.2026 (обновлено: 15:25 15.01.2026)
FIS отказала россиянке в предоставлении нейтрального статуса
FIS отказала россиянке в предоставлении нейтрального статуса - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
FIS отказала россиянке в предоставлении нейтрального статуса
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала в предоставлении нейтрального статуса российской лыжнице Алине Пеклецовой, сообщила... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
лыжные гонки
спорт
спортивный арбитражный суд (cas)
https://ria.ru/20260108/fis-2066898164.html
Новости
спорт, спортивный арбитражный суд (cas)
Лыжные гонки, Спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS)
FIS отказала россиянке в предоставлении нейтрального статуса

FIS отказала россиянке Пеклецовой в предоставлении нейтрального статуса

Российская лыжница Алина Пеклецова
Российская лыжница Алина Пеклецова - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Российская лыжница Алина Пеклецова. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала в предоставлении нейтрального статуса российской лыжнице Алине Пеклецовой, сообщила спортсменка.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В общей сложности FIS предоставила нейтральный статус 35 российским спортсменам, включая лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.
"Я подавала на нейтральный статус, пришел отказ", - сказала Пеклецова журналистам.
Пеклецовой 20 лет. В четверг спортсменка стала победительницей гонки на 10 километров свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка России, проходящем в Казани.
Двоеборье - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
FIS присвоила нейтральный статус еще трем российским спортсменам
8 января, 17:28
8 января, 17:28
 
Лыжные гонки
 
Матч-центр
 
