https://ria.ru/20260115/fis-2068052587.html
FIS отказала россиянке в предоставлении нейтрального статуса
FIS отказала россиянке в предоставлении нейтрального статуса - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
FIS отказала россиянке в предоставлении нейтрального статуса
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала в предоставлении нейтрального статуса российской лыжнице Алине Пеклецовой, сообщила... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T13:56:00+03:00
2026-01-15T13:56:00+03:00
2026-01-15T15:25:00+03:00
лыжные гонки
спорт
спортивный арбитражный суд (cas)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897174357_0:43:3069:1769_1920x0_80_0_0_b012bd05791a5a482ada91f3068c6082.jpg
https://ria.ru/20260108/fis-2066898164.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897174357_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_35c1d35b8339ee82a7d64089a8ced868.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, спортивный арбитражный суд (cas)
Лыжные гонки, Спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS)
FIS отказала россиянке в предоставлении нейтрального статуса
FIS отказала россиянке Пеклецовой в предоставлении нейтрального статуса