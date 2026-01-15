Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев раскрыл, сколько ЧМ планируют посетить российские атлеты в 2026-м - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
15.01.2026
Дегтярев раскрыл, сколько ЧМ планируют посетить российские атлеты в 2026-м
Дегтярев раскрыл, сколько ЧМ планируют посетить российские атлеты в 2026-м - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Дегтярев раскрыл, сколько ЧМ планируют посетить российские атлеты в 2026-м
Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что российские спортсмены могут посетить не менее 60 чемпионатов мира и Европы РИА Новости Спорт, 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/degtyarev-2068088750.html
2026
михаил дегтярев, международный олимпийский комитет (мок), спорт
Михаил Дегтярев, Международный олимпийский комитет (МОК), Спорт
Дегтярев раскрыл, сколько ЧМ планируют посетить российские атлеты в 2026-м

Дегтярев: в этом году планируем посетить не менее 60 чемпионатов мира и Европы

© Фото : Министерство спортаМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Министерство спорта
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что российские спортсмены могут посетить не менее 60 чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта в 2026 году.
«
"В прошлом году мы выехали на 40 чемпионатов Европы и мира и завоевали больше 120 медалей. Параллельно с решением юридических, политических вопросов мы открывали двери и давали дорогу нашим спортсменам. В этом году мы планируем посетить не менее 60 чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта. Рост приличный - в полтора раза", - рассказал Дегтярев в интервью телеканалу РБК.
"Перспективы отличные, потому что все это время система детско-юношеского спорта работала без сбоев. В секции и спортшколы приходили дети и занимались. Высокий уровень молодого поколения наших спортсменов показало плавание. Помните чемпионат мира на короткой воде в Будапеште и чемпионат мира в Сингапуре. Мы получили целую россыпь медалей, в том числе в эстафетах. В единоборствах, в фехтовании - у нас везде, во всех видах спорта, есть задел. И могу вас заверить, что будет все нормально", - добавил министр спорта.
Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе, а также снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских турнирах.
На вопрос об участии российских спортсменов на международных соревнованиях в нейтральном статусе Дегтярев заявил: "Как чиновник, отвечающий за развитие спорта, я понимаю, что без олимпийских чемпионов дети не идут в секции. Есть спортивно-оздоровительный этап подготовки, где основная масса занимается, но многие ведь хотят, чтобы их дети стали звездами и чемпионами. А без Олимпийских игр, без чемпионатов мира это невозможно. На кого было бы ровняться, если бы мы еще годик-другой пребывали в изоляции и не выезжали?"
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Эксперты признают недопуск россиян дискриминацией, заявил Дегтярев
Михаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Спорт
 
