Дегтярев раскрыл, сколько ЧМ планируют посетить российские атлеты в 2026-м

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что российские спортсмены могут посетить не менее 60 чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта в 2026 году.

« "В прошлом году мы выехали на 40 чемпионатов Европы и мира и завоевали больше 120 медалей. Параллельно с решением юридических, политических вопросов мы открывали двери и давали дорогу нашим спортсменам. В этом году мы планируем посетить не менее 60 чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта. Рост приличный - в полтора раза", - рассказал Дегтярев в интервью телеканалу РБК.

"Перспективы отличные, потому что все это время система детско-юношеского спорта работала без сбоев. В секции и спортшколы приходили дети и занимались. Высокий уровень молодого поколения наших спортсменов показало плавание. Помните чемпионат мира на короткой воде в Будапеште и чемпионат мира в Сингапуре. Мы получили целую россыпь медалей, в том числе в эстафетах. В единоборствах, в фехтовании - у нас везде, во всех видах спорта, есть задел. И могу вас заверить, что будет все нормально", - добавил министр спорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе, а также снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских турнирах.